Экономика

Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство

Компаний «Мессиер» представила инвестпроект по созданию льняного производства на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. Об этом сообщил псковский губернатор на свой личной странице в Facebook.

Фото: Facebook Михаила Ведерникова

Тему обсудили на заседании наблюдательного совета. Проект нацелен на изготовление льноволокна, льняного масла, упаковочной и тарной одноразовой продукции. «Примечательно, что источником сырья будет лен, выращенный в Псковской области. Для этого предполагается использовать земли в Псковском, Палкинском и Печорском районах», - отметил губернатор.

Предприятие предложит местным жителям более 250 рабочих мест, объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей. Срок полной реализации проекта – 5 лет.

По итогу заседания заключили соглашение о намерениях. Инвестор будет представлять проект на экспертном совете особой экономической зоны.

По информации Псковской Ленты Новостей, компания планирует использовать для выращивания льна несколько десятков тысяч гектаров земли в Псковской области.

Напомним, Псковская область с 19 века была одним из главных регионов по производству льноволокна. При этом псковский лен очень ценился. Позже, в советское время, на территории области работало несколько льнокомбинатов, которые все были закрыты в 90-ые годы.