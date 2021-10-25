Экономика

Сервис налоговой для регистрации бизнеса получил дополнительные функции

Пользователи сервиса федеральной налоговой службы России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» теперь могут подготовить и направить документы для государственной регистрации внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или учредительные документы юридического лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«При помощи сервиса можно заполнить заявление на внесение измененных данных на сайте ФНС России с учетом всех требований законодательства. Этот процесс максимально упрощен, что позволяет избежать ошибок при заполнении. Затем пользователю необходимо подписать заявление электронной подписью и направить в налоговый орган», - пояснили в ведомстве.

С помощью сервиса теперь можно будет внести, в том числе, следующие изменения в ЕГРЮЛ:

о наименовании, месте нахождения и адресе компании;

об адресе электронной почты юридического лица (внести, изменить, исключить сведения);

о размере уставного/складочного капитала, уставного / паевого фонда коммерческой организации;

о принятии решения о том, что ООО будет действовать / не будет действовать на основании типового устава;

исправить ошибки, допущенные в ранее представленном заявлении.

При этом результат рассмотрения заявления будет направлен налогоплательщику в электронном виде по адресу электронной почты, который указан при обращении.