Экономика

В Псковском бизнес-инкубаторе появился первый самозанятый резидент

В конкурсе бизнес-планов на предоставление в аренду нежилых помещений Псковского бизнес-инкубатора впервые принял участие самозанятый горожанин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, конкурс проводился с 12 октября по 11 ноября, на участие в нем было подано две заявки и обе удовлетворены.

Таким образом, Псковский бизнес-инкубатор принимает двух новых резидентов: самозанятую Татьяну Камушкову, которая занимается репетиторством по математике, и компанию ООО «Ведутим», оказывающую услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита и налогового консультирования.

Псковский бизнес-инкубатор – это организация, которая оказывает поддержку начинающим предпринимателям города, предоставляя в льготную аренду офисные помещения и оказывая консультационные, бухгалтерские, юридические и другие услуги.

Резидентом бизнес-инкубатора может стать любой начинающий представитель малого и среднего бизнеса или самозанятый гражданин, зарегистрированный и ведущий свою деятельность в Пскове не более трех лет. Стать резидентом можно только на конкурсной основе. Неотъемлемая часть заявки на участие - бизнес-план.

Сейчас в Псковском бизнес-инкубаторе насчитывается более 12 резидентов. Они предоставляют образовательные, юридические и веб- услуги. Занимаются туроператорской деятельностью, разработкой компьютерного программного обеспечения, производством пряников, косметической продукции и другими видами деятельности.

Основная цель бизнес-инкубатора – формирование благоприятного предпринимательского климата для создания нового и развития действующего малого предпринимательства в Пскове.