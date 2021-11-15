Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2022 год пройдут 30 ноября

Публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» пройдут в Пскове 30 ноября в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Место проведения мероприятия: Городской культурный центр Пскова по адресу: площадь Победы, 1 (большой зал, 1 этаж).

С целью соблюдения ограничительных мер участникам необходимо подать заявку на очное присутствие до 15.00 29 ноября по телефонам оргкомитета: 66-40-25, 66-71-04.

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Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний могут быть направлены по 30 ноября по адресу: Псков, улица Некрасова, 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний) и по электронной почте: doc1@duma.pskov.ru.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться на официальном сайте «Город Псков» (www.pskovgorod.ru) и в Псковской городской Думе (Псков, улица Некрасова, 14, кабинет №15) по рабочим дням до 30 ноября. Время ознакомления с 14.00 до 17.00.