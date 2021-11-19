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Экономика

В России изменится порядок выплаты пенсии с 1 января 2022 года

21.11.2021 09:40|ПсковКомментариев: 0

С 1 января вступят в силу утвержденные Минтрудом новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По новым правилам выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, могут раньше текущего месяца.

Кроме того, правила предполагают, что в заявлении о доставке пенсии человек, пожелавший получать ее через почту или другую организацию, занимающуюся ее доставкой, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счет в банке. При наличии такой информации территориальный орган ПФР перечислит сумму страховой пенсии на счет гражданина в кредитной организации не позднее трех рабочих дня со дня поступления от организации почтовой связи (или другой компании, осуществляющей доставку пенсии) информации о доставленных и не доставленных в текущем месяце выплатах.

Более подробно урегулированы вопросы, касающиеся удержаний из установленной пенсии. Они возможны, если раньше человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена. Территориальный орган ПФР информирует пенсионера об излишне выплаченных ему суммах пенсии. Добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм должно быть оформлено специальным заявлением пенсионера, документ приобщат к его выплатному делу. При этом удержание из установленной пенсии будут производить в размере, определенном пенсионером.

Если пенсионер выбрал организацию, занимающуюся доставкой выплат, с которой у территориального органа ПФР не заключен договор, рассмотрение соответствующего заявления пожилого человека приостановят до заключения необходимого соглашения, но не более чем на три месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии необходимо указать организацию, которая будет доставлять пенсию временно, на период заключения договора. Если выбранная пенсионером компания, осуществляющая доставку, от заключения договора с территориальным органом ПФР отказалась, он должен проинформировать об этом пенсионера, а также сообщить о необходимости выбора другой организации, с которой договор есть.

В том случае, если законный представитель пенсионера — учреждение, в котором он проживает, то доставку пенсии можно будет осуществлять, перечисляя ее на счет этой организации. По желанию гражданина доставка пенсии может производиться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством.

Предусмотрена выдача территориальным органом ПФР по запросу нотариуса справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Основанием для этого станет их заявление. Также отделения ПФР смогут направить справку непосредственно нотариусу, в том числе в форме электронного документа.

Пожилой человек, накопительную пенсии которому выплачивал негосударственный пенсионный фонд, впоследствии прекративший свою деятельность, вправе обратиться с заявлением о выплате накопительной пенсии в территориальный орган ПФР по своему выбору. Выплачивать ему накопительную пенсию начнут с первого числа месяца, следующего за месяцем, за который негосударственным пенсионным фондом произведена последняя выплата. Начисления будут производить в размере, установленном негосударственным пенсионным фондом на дату последней выплаты.

 

Одним из самых важных пунктов новых правил станет и освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами, сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», — сказала депутат.

Данная норма, по словам парламентария, особенно актуальна в настоящее время, когда многие пожилые люди под влиянием рекламы или поддавшись на призывы мошенников берут кредиты и микрокредиты.

Теги: #пенсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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