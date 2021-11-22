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Экономика

Съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области: как это было

23.11.2021 13:41|ПсковКомментариев: 0

IV съезд предпринимателей Псковской области в условиях пандемии. Избранные (в прямом смысле слова) представители псковских бизнесменов, планы на ближайшую «пятилетку в четыре года» и подведение итогов истекших 5-лет коллективной работы ТПП под руководством президента Владимира Зубова. Что обсуждали участники крупнейшего бизнес-объединения региона и какие нововведения ожидают их в ближайшем будущем, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

В зале облсовпрофа царит ставшее непривычным за полтора года пандемии оживление. Здесь собрались 28 делегатов от 275 бизнес-компаний региона, чтобы обсудить итоги прошедших лет работы и узнать о планах Торгово-промышленной палаты на грядущие годы.

«Я считаю, один факт того, что съезд состоялся в такое непростое время, говорит о жизнеспособности и Торгово-промышленной палаты в целом, и псковской ТПП в частности. Торгово-промышленной палатой руководят очень хорошие и грамотные люди. Они позволяют объединяться многим бизнесменам, которые по роду своей деятельности находятся в конкурентных отношениях. Поэтому здорово, что такое мероприятие проходит, а клиент жив!» - поделился мнением в предвкушении мероприятия директор псковского филиала ООО «Балтийский лизинг» Алексей Сахаров.

Важно, что каждый представитель регионального предпринимательства стремится сделать этот мир лучше в первую очередь здесь, в Псковской области, подчеркнул он. 

«К моему глубокому сожалению, будущее Псковской области определяется не совсем Псковской областью. Однако все, кто здесь живет и работает, стараются по мере сил сделать так, чтобы у нас было хорошо, и чтобы у нас было лучше. Не улучшив ситуацию здесь, было бы слишком рано выстраивать какие-то более амбициозные планы. Все начинается с малого!» - заключил Алексей Сахаров.

Начинать с малого, а именно поддерживать средний и малый бизнес для Торгово-промышленной палаты Псковской области, стало приоритетным направлением работы. Не зря из 275 членов ТПП 219 - представители именно этой категории предпринимателей.

Именно для начинающих и развивающихся членов рынка Торгово-промышленная палата Псковской области и Балтийско-Евразийская палата предпринимателей подготовили интересное предложение.

«Мы пришли к мысли о создании коллективного Торгового дома. Это необходимо, потому что структур, которые обучают и консультируют, у нас сегодня очень много. При этом представители малого и среднего бизнеса действительно многое знают, но между знанием и умением очень большая дистанция», - рассказал сопредседатель правления Балтийско-Евразийской палаты предпринимателей Виктор Новокрещенов.

В случае возникновения каких-то вопросов, а также за помощью в организации таможенного транзита, в поиске транспорта и ведении налоговой и прочей отчетности предприниматели смогут обратиться в Торговый дом. Стоит отметить, что для его членов оказание всех этих услуг будет стоит значительно дешевле, пояснил Виктор Новокрещенов.

«Единственное, чем торговый дом не будет заниматься - это поиском клиентов, потому что в этом деле слишком много нюансов. Мы расскажем, куда можно обратиться за поиском клиентов, но, как говорится, будем давать только удочку, а не рыбу!» - добавил сопредседатель правления Балтийско-Евразийской палаты предпринимателей и напомнил, что с Торгово-промышленной палатой Псковской области страны Балтийско-Евразийской платы активно сотрудничают с 1993 года.

Явка на съезд составила 100%, все делегаты заняли свои места, а за президиумом расположились почетные гости. Началось собрание с выступления вице-президента Торгово-промышленной палаты России Максима Фатеева. Он отметил, что система региональных торгово-промышленных палат позволяет отстаивать интересы и позиции предприятий страны. 

«Торгово-промышленная палата Псковской области занимает прочные позиции на Северо-Западе. За прошедшие годы в нее было принято 111 новых организаций и индивидуальных предпринимателей, а объем производимых услуг вырос за 4 года на 30%», - подчеркнул Максим Фатеев. 

Вице-президент ТПП РФ поблагодарил членов региональной ТПП за поддержку и понимание роли организации в системе экономики России. Он высоко оценил проведенный Торгово-промышленной палатой Псковской области летом этого года веб-марафон «Движение навстречу», в котором приняли участие Псковская, Тверская, Владимирская и Пятигорская ТПП. Участники марафона обсудили условия развития и поддержки туристического межрегионального бизнеса в условиях пандемии.

Завершил свое выступление Максим Фатеев предложениями в целях и планах развития ТПП Псковской области, а также просьбой поддержать кандидатуру действующего президента региональной ТПП Владимира Зубова во время выборов президента палаты на следующие 5 лет.

Затем к микрофону вышел депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский отметил, что ему приятно участвовать в съезде Торгово-промышленной палаты. 

«Вы выполняете важную задачу, вы являетесь представителями бизнесменов Псковской области. Торгово-промышленная палата Псковской области существует более 25 лет. У ее истоков стояли успешные люди и бизнесмены. Сегодня не все они могут быть с нами, но их дело живет!» - выступил Александр Козловский и подчеркнул, что главная задача ТПП на ближайшие годы - добиться положительного бизнес-климата в регионе. 

Глава города Пскова Елена Полонская обратила внимание, что предпринимательство Псковской области охватывает все сферы производства.

«Благодаря помощи ТПП руководство города может реализовать большое количество программ приграничного сотрудничества. Кроме того, благодаря вашей деятельности за прошлый год в бюджет города поступило 313 миллионов рублей, что позволило нам реализовать крупные проекты», - рассказала Елена Полонская. 

Большое значение деятельности ТПП в городе Великие Луки отметил глава администрации города Андрей Беляев. «Хочу выразить благодарность Торгово-промышленной палате за помощь в построении отношений предпринимателей и руководства Великих Лук. Конструктивных диалогов вам, энергии и благополучия!» - сказал он.

Участники съезда заслушали отчет президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова о результатах, которых удалось достичь за прошедшие 5 лет, а после - отчет ревизионной комиссии. Также во время прений выступили руководители нескольких псковских и великолукских предприятий и рассказали о своем опыте взаимодействия с ТПП. Многие подчеркивали: «Жаль, что нельзя признать работу коллектива сотрудников палаты под руководством Владимира Зубова отличной, и приходится ограничиваться только оценкой "удовлетворительно"».

Именно «удовлетворительными» остались итоги работы в 2016-2021 годах на листах протокола заседания. Такую оценку поддержали 100% собравшихся от 275 членских организаций. Так же дружно бизнесмены приняли отчет ревизионной комиссии. 

Одна из самых важных частей съезда - принятие новых задач на ближайшие 4 года и выборы на такой же срок президента ТПП - тоже прошла без сучка и задоринки. И вновь руководителем Союза псковских предпринимателей стал Владимир Зубов, глубокое уважение к которому выказали псковские бизнесмены во время прений.

План развития в ближайшие 4 года оказался обширным. В 2022-2026 годах промышленникам предстоит достигать новых результатов буквально во всех сферах общественной жизни и развивать:

  • комплекс услуг по строительно-техническому направлению,
  • комплекс услуг по классификации гостиниц и иных средств размещения,
  • комплекс услуг по подготовке бизнес-планов для инвесторов и получения кредитов,
  • экспертизу бизнес-проектов,
  • сертификацию персонала,
  • сертификацию туристских услуг,
  • сертификацию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг,
  • независимую технико-документарную (в том числе - почерковедческую и трасологическую) и автотехническую экспертизы.

Кроме того, необходимо восстанавливать объемы экспертных услуг и заниматься оформлением документации для сопровождения ВЭД при открытии грани и оживлении международного товарооборота в докризисных объемах через МАПП Псковской области.

Запланировано многое. Нам, рядовым потребителям, остается надеяться, что бизнес Псковской области найдет в себе силы справиться со всеми напастями пандемии и взойдет на новую ступень международных контактов, в том числе и при поддержке «Коллективного Торгового Дома». Ну а помочь в этом нелегком деле бизнесу всегда сможет верный соратник, проверенный временем и делами партнер - Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области».

Екатерина Мазепина

Теги: #бизнес #торгово-промышленная палата псковской области #предпринимательство #съезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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