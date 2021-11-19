Экономика

Владимира Зубова переизбрали президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области

Владимира Зубова вновь избрали президентом Торгово-промышленной палаты Псковской во время четвертого съезда региональной организации сегодня, 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такое решение было принято единогласно. Перед этим руководители псковских предприятий дали высокую оценку деятельности ТПП региона и ее действующему президенту. За то, чтобы признать работу ТПП области в 2016-2021 годах удовлетворительной, участники съезда тоже проголосовали единогласно.

«Спасибо за доверие и поддержку, друзья! Всегда приятно работать, когда чувствуешь это!» - поблагодарил собравшихся Владимир Зубов.

Также участники мероприятия утвердили состав Совета ТПП Псковской области на 2016-2021 года.

Напомним, Владимир Зубов возглавляет Торгово-промышленную палату Псковской области с 1994 года.