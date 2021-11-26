Экономика

Свыше 500 млн рублей поступило в бюджет Псковской области от «РЖД»

515 миллионов рублей поступило в бюджет Псковской области от ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Всего ОАО «РЖД» перечислило в бюджеты субъектов РФ в границах Октябрьской железной дороги 11,9 миллиардов рублей налоговых отчислений за прошедшие десять месяцев.

Напомним, ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов.