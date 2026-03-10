За три дня в РФ через Псковскую область ввезли почти 13 млн цветов

С 7 по 9 марта через пункты пропуска и российско-белорусский участок государственной границы России, расположенные в Псковской области, под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора ввезено 4,3 тысячи тонн подкарантинной продукции, а также почти 13 млн свежих цветов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фотографии: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Все партии растительной продукции, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были разрешены к ввозу на территорию РФ.

Самой популярной категорией при ввозе, которая была отмечена специалистами ведомства при карантинном фитосанитарном контроле, оказалась цветочная продукция (розы, гвоздики и хризантемы). Цветы поступили из Латвии и Литвы, а странами происхождения являются: Эквадор, Нидерланды, Колумбия и Кения.

Также среди праздничного ассортимента популярными оказались фрукты и ягоды, ввозимые из Нидерландов Молдовы, Сербии в количестве 2 тысяч тонн: яблоки, виноград, манго, авокадо, голубика, дыня, слива, айва, личи и манго.

Через российско-белорусский участок государственной границы РФ преимущественно поступили овощи: более 700 тонн белокочанной капусты, 500 тонн продовольственного картофеля, 476 тонн моркови и 140 тонн свеклы.

Основной объём поступившей растительной продукции проследовал в Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую, Воронежскую и Тюменскую области.