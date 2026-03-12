 
Экономика

В Пскове почти 50% сотрудников пунктов выдачи заказов работают нелегально

0

Почти 50% сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Пскове работают вне правового поля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации города, такие цифры озвучила председатель комитета Наталья Васильева на открытом завтраке для селлеров маркетплейсов в Пскове, который организовало региональное отделение «Опоры России».

Фото здесь и далее: комитет предпринимательства и потребителького рынка администрации Пскова

В своем докладе Наталья Васильева отметила, что нелегальная занятость подрывает социальную защиту населения и снижает налоговые поступления. Она также указала на неравные условия конкуренции, которые возникают из-за распространения теневых схем занятости в интернет-торговле. К таким схемам относятся оформление по гражданско-правовым договорам, фиктивная самозанятость, привлечение несовершеннолетних без соблюдения норм трудового законодательства, полная неоформленность персонала и занижение зарплаты.

 

Наталья Васильева призвала руководителей ПВЗ соблюдать трудовое законодательство. Она подчеркнула, что создание благоприятных условий для сотрудничества с работниками укрепит репутацию надежного партнера и снизит возможные риски для бизнеса в будущем.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026