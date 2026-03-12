В Пскове почти 50% сотрудников пунктов выдачи заказов работают нелегально

Почти 50% сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Пскове работают вне правового поля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации города, такие цифры озвучила председатель комитета Наталья Васильева на открытом завтраке для селлеров маркетплейсов в Пскове, который организовало региональное отделение «Опоры России».

Фото здесь и далее: комитет предпринимательства и потребителького рынка администрации Пскова

В своем докладе Наталья Васильева отметила, что нелегальная занятость подрывает социальную защиту населения и снижает налоговые поступления. Она также указала на неравные условия конкуренции, которые возникают из-за распространения теневых схем занятости в интернет-торговле. К таким схемам относятся оформление по гражданско-правовым договорам, фиктивная самозанятость, привлечение несовершеннолетних без соблюдения норм трудового законодательства, полная неоформленность персонала и занижение зарплаты.

Наталья Васильева призвала руководителей ПВЗ соблюдать трудовое законодательство. Она подчеркнула, что создание благоприятных условий для сотрудничества с работниками укрепит репутацию надежного партнера и снизит возможные риски для бизнеса в будущем.