Более чем 1,5 тысячи псковских предпринимателей получили поддержку центра «Мой бизнес» за год

Более 1500 предпринимателей в Псковской области получили помощь центра «Мой бизнес» в прошлом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Поддержку малого и среднего предпринимательства губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с руководителем центра «Мой бизнес» в Псковской области, директором регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасией Ивановой.

Глава региона подчеркнул, что центр «Мой бизнес» поддержкой малого и среднего предпринимательства вносит значительный вклад в развитие Псковской области. «В 2025 году было выдано порядка 200 льготных займов на общую сумму более полумиллиарда рублей», — отметил Михаил Ведерников.

Всего за прошлый год получателями услуг центра стали более 1,5 тысячи начинающих и действующих предпринимателей.

Анастасия Иванова рассказала и о новых мерах поддержки предпринимателей.

«На базе центра "Мой бизнес" стартовала работа по содействию предпринимателям в маркировке в системе "Честный знак". Мы даем возможность предпринимателям бесплатно пройти весь путь от консультации и открытия личного кабинета до получения этикеток на свою продукцию. В условиях нынешней экономической ситуации считаем это важной мерой поддержки. С прошлого года на базе центра действует представительство Российского центра оборота прав интеллектуальной собственности. Помогаем предпринимателям, консультируем по товарному знаку, патенту, сертификации», — сказала руководитель псковского центра. Смотрите также В Пскове открылся бесплатный центр помощи по маркировке товаров в системе «Честный знак»

Одной из востребованных услуг остаются микрозаймы, такую поддержку получили порядка 20 начинающих предпринимателей в 2025 году. «Благодаря всем мерам поддержки, которые мы предоставляем, в регионе открылись 56 новых субъектов малого и среднего предпринимательства», - добавила Анастасия Иванова.

В этом году продолжат работать новые образовательные программы «СВОй бизнес», «Серебряный старт», «Азбука предпринимательства», в том числе и для переселенцев из-за рубежа.

Михаил Ведерников и Анастасия Иванова обсудили и развитие креативной экономики в Псковской области. «Ежегодно проводим мероприятия, которые стали визитной карточкой и отмечаются на федеральной площадке центра. Это форум "Неделя креативной экономики“. В прошлом году он прошел в шестой раз и был посвящен искусственному интеллекту. С конца 2024 года являемся опорной организацией по внедрению регионального стандарта по развитию креативной экономики в регионе. В 2026 году планируем в рамках городских фестивалей организовать зону креативных предпринимателей. Например, в том году на фестивале был организован показ мод региональных модельеров», — добавила Анастасия Иванова.

Напомним, поддержка предпринимателей проходит в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».