Экономика

Александр Братчиков о работе над бюджетом: В муках рождается правда

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 ноября. Гостем студии стал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о работе над бюджетом на 2022 год, государственном долге и инициативном бюджетировании.

- Александр Николаевич, работа над бюджетом на 2022-й год началась, она в самом разгаре, но основные цифры пока не названы.

- Основные цифры впереди. Готовимся к принятию бюджета в первом чтении. Цифры по программам будут определены ко второму чтению. По итогам принятия бюджета в первом чтении сформируем согласительную комиссию, которая будет состоять из представителей Псковского областного Собрания и администрации Псковской области.

Неделя уйдет на сбор предложений. После этого неделю будем отрабатывать поступившие предложения. И в рамках второго чтения будем смотреть на итоги работы согласительной комиссии.

Уже сейчас есть понимание, что бюджет будет социально направленным. И при принятии бюджета будет учитываться непростая ситуация с пандемией. Все, что касается социальных гарантий, выплат, будет сохранено в полном объеме.

- Накануне главный финансовый документ страны прошел окончательное третье чтение в Госдуме. Радует, что он профицитный — доходы превышают расходы. Региональные парламенты приступили к работе, получив необходимые параметры. Проект областного бюджета поступил в областное Собрание в конце октября.

- Это предварительный проект. Мы не могли видеть те цифры, которые были приняты в федеральном бюджете. Безусловно, я очень рад, что федеральный бюджет профицитный. И очень хотелось бы, чтобы бюджет Псковской области тоже стал профицитным. Но если реально смотреть на жизнь, то бюджет у нас дефицитный. И этот дефицит, по предварительным данным, составляет порядка 12%.

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- Работа над бюджетом — это совместная работа законодательной и исполнительной власти. Как выстроено взаимодействие между администрацией области и Собранием?

- В муках рождается правда. Это очень непростой бюджет. И принятие бюджета — это очень непростая работа. В первую очередь мы отстаиваем интересы жителей, потому что чаще с ними встречаемся — это наша работа. Хотим добиться от бюджета большего: социальной направленности, большей расходной части. И мы понимаем, что бюджет не резиновый: выполнить все необходимое будет сложно.

И с оппозицией приходится непросто, потому что она говорит: «Нам это надо». Конечно, мы за то, чтобы людям сделать хорошо. Мы готовы поддерживать. Но большая разница между нами и оппозицией в том, что мы отвечаем за свои действия на всех уровнях власти: муниципальном, региональном, федеральном. Что обещаем — делаем. А оппозиция говорит: «Давайте сделаем больше!». Мы рады сделать больше! Но вы скажите, на что? Где взять эти средства?

Оппозиция не голосует за бюджет, не берет за себя ответственность за происходящее в регионе.

На прошедшей сессии приняли ряд непопулярных законопроектов о повышении налогов. Но для чего это делалось? Чтобы была возможность максимально потратить эти средства на социальные программы, чтобы жизнь людей в регионе становилась лучше. Это делается не потому, что нам просто так заблагорассудилось, а для того, чтобы наполнить доходную базу, сократить дефицит бюджета и выполнить социальные обязательства.

- Вы обозначили, что обязательно будет социальная направленность бюджета, очень серьезная сумма пойдет на здравоохранение, борьбу с коронавирусом. Но это не все сферы жизнедеятельности. Мы видим стабильное федеральное финансирование по линии национальных проектов.

- Сначала я бы хотел назвать предварительные цифры бюджета, которые будут выноситься на заседание бюджетного комитета 29 ноября. Первоначально были данные, что общая сумма доходов будет 42,8 млрд рублей, но видим, что дотация из федерального бюджета составит 4,3 млрд рублей. Соответственно, доходная часть будет порядка 47 млрд рублей. В течение года в бюджет добавляется около 8-10 млрд рублей. Таким образом, бюджет 2022-го года будет больше, чем бюджет 2021-го.

Расходные обязательства составляют порядка 48,5 млрд рублей. Понятно, что федерация даст дополнительную дотацию, поэтому расходы вырастут на ту же сумму. Дефицит на уровне 10-12% не противоречит федеральному закону.

Важно отметить, что дополнительные средства будут выделены на повышение оплаты труда — порядка 620 млн рублей. На сессии приняли изменения в закон о межбюджетных отношениях — муниципалитетам будет выделяться больше денег, в основном на содержание дорожной сети. Предполагаем, что в 2022 году будет дополнительно выделено 2,5 млрд рублей на дороги. То есть порядка 8,5 млрд будет выделяться на содержание дорог — это достаточно большая сумма.

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Важно, что выделяется порядка 400 млн рублей на развитие сельских территорий. Если этого не делать, будет неконтролируемая урбанизация: большинство людей переезжает жить в города. Но необходимо создать условия на селе, чтобы люди там могли жить достаточно комфортно.

Добавлю, что, несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией, растут налоговые отчисления: поступлений налогов в бюджет становится больше, чем в предыдущие годы. Порядка 1,5 млрд рублей.

- Как это можно объяснить? Ждали падения.

- Вырос НДФЛ, который идет в региональный бюджет. Вырос налог на прибыль.

- Государственный долг — тяжкое и многолетнее бремя нашего региона. Снижать его объем в последние 2-3 года не удавалось. Но на государственном уровне не раз говорилось о выравнивании бюджетной обеспеченности регионов. Имеет смысл надеяться на положительные тенденции?

- Хороший и злободневный вопрос. Я бы сказал, что госдолг растет последние 12 лет. Из года в год он становится все больше. Главная причина роста госдолга — межбюджетные отношения с федеральным центром. Они выстроены таким образом, что профицит бюджета будет только в том случае, если не будем брать на себя никаких социальных обязательств. А как мы можем не брать на себя социальные обязательства? Это будет неправильно.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Алексеевич Котов не раз выступал в Совете Федерации о том, что необходимо менять межбюджетные отношения. Губернатор Михаил Юрьевич Ведерников не раз высказывался, что Псков — это фасад России. Это то, с чем встречается человек, пересекая границу. То, как встречают по одежке, безусловно, очень важно. Это должно быть отражено в межбюджетных отношениях. Мы не тот регион, в котором в безумном количестве есть нефть, газ и другие полезные ресурсы, которые можно добывать, пополняя региональный бюджет.

Если брать структуру госдолга, округлив, 70% — это бюджетные кредиты, 30% — кредиты коммерческих банков. Бюджетный кредит — это ставка 0,1% в год. Это значит, что деньги, которые направлялись на обслуживание кредитов коммерческих банков, можно использовать на социальные проекты, которые реализуются на территории Псковской области.

- Депутаты бьются за исполнение наказов на местах круглый год. На согласительной комиссии это наиболее яркая история. Намереваетесь ли вы отстаивать наказы ваших избирателей?

- Конечно. Безусловно, я буду их отстаивать. Это моя задача и работа. Будем обсуждать наказы, определять приоритеты. Хочется сделать все, но есть приоритеты. Приведу пример. Проводили конкурсы по благоустройству территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. Те территории, которые не выиграли, будут сделаны, но в более поздний срок. Не в первую очередь, а постепенно. Так же и здесь: выполнить все наказы сразу невозможно. Определимся с приоритетами, выберем наиболее актуальные, связанные в первую очередь со здоровьем, образованием, комфортной городской средой.

- Как депутаты пытаются помогать населению продвигать народные инициативы? В начале октября после первой установочной сессии от фракции «Единая Россия» было направлено письмо на имя губернатора с просьбой увеличить финансирование на реализацию народных инициатив. Так называемое инициативное бюджетирование. Есть ли предварительное понимание, каков будет ответ на это письмо?

- У истоков инициативного бюджетирования стоит первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Анатольевич Турчак. Это возможность передать часть полномочий, часть прав на использование средств, которые выделяются в рамках федерального и регионального бюджета. Запланировано порядка 10 млн рублей на будущий год. Заявок, которые прошли конкурсный отбор, от 22 до 25. И необходимо еще 15 млн рублей, чтобы все заявки были исполнены.

Заявки — понятные. Они о том, что наболело. О том, что волнует людей ежедневно. По предварительным данным, губернатор выделит дополнительные средства. Мы на это очень надеемся.

Нужно попробовать. Если это будет востребовано, необходимо в дальнейшем развивать. Важно само участие людей. Если человек, например, сам участвовал в установке скамейки во дворе, он будет относиться к этому, как к личному труду, будет беречь. Сохранность имущества в таких случаях в разы выше. А если учитывать мнение людей, то работа будет в разы эффективнее. Это стоит меньше, а приносить пользы больше.