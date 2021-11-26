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Экономика

Аналитики предсказали рекордный рост экономики России

28.11.2021 20:53|ПсковКомментариев: 0

Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,2%. Это следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, прогнозируемые аналитиками темпы роста ВВП страны по итогам года превышают показатели с 2012 года. Сравнивать с более ранними оценками некорректно из-за изменения методики расчета.

Банк России ждет, что экономика страны в текущем году вырастет на 4-4,5%, а Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам года в 4,2%.

Главным драйвером для экономики России в текущем году стало восстановление после пандемии, сходятся во мнении эксперты. При этом наполовину годовые темпы роста обеспечены вторым кварталом, когда ВВП страны вырос на рекордные 10,5%, указывает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

Позитивными факторами для российской экономики в этом году стали относительно высокие цены на нефть, динамичное восстановление экономики развитых стран, а также отсутствие резкого усиления санкционного давления вопреки многочисленным прогнозам сторонних наблюдателей, отметил главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.

Сказались и внутренние факторы, в том числе восстановление спроса внутри страны, поддержанное бумом потребительского кредитования, уверен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

С коллегой согласился и старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков. Он также отметил положительную роль поддержки экономики со стороны бюджета, которая большую часть года оставалась выше прошлогодней.

Однако во втором полугодии стали проявляться факторы, тормозящие экономический рост. Замедление в четвертом квартале связано с новой волной пандемии и высоким ценовым давлением, когда производителям товаров и услуг становится все сложнее перекладывать «разбухшие» цены на конечного потребителя, сказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев отметил замедление роста внутреннего спроса из-за насыщения, ужесточения политики ЦБ и интенсивного роста цен в экономике.

Несмотря на восстановление экономики, пандемия серьезно ограничила темпы роста ВВП России, сказал экономист Газпромбанка Павел Бирюков. «Так, темпы роста экономики по итогам 2021 года составят лишь около 0,9% к уровню допандемийного 2019 года, что примерно в два раза ниже средних темпов роста экономики в 2016-2019 годах», - прогнозирует он.

«В 2022 году темпы экономического роста, скорее всего, должны снизиться, хотя все равно будут оставаться выше обычного, так как пока продолжается восстановительный рост. Снизится и инфляция, в силу решительных мер Банка России по ее сдерживанию и исчерпания временных факторов, таких как скачки цен на продовольствие и строительные материалы», - подытожил директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин.

Теги: #прогнозы #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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