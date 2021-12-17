Экономика

Бухгалтер «на удаленке»: преимущества нового формата

На определенном этапе любой бизнес сталкивается с необходимостью привлечения к своим бизнес-процессам бухгалтера. Даже те предприниматели, которые первоначально планировали все делать своими силами, рано или поздно понимают, что без бухгалтера им будет довольно сложно.

Практика последних лет показала, что многие бухгалтерские услуги реально получать и оказывать дистанционно, без необходимости содержать специалиста в штате, не жертвуя при этом ни качеством, ни сроками.

Многие компании, ИП и даже частные лица полностью переходят на бухгалтерские услуги в формате аутсорсинга. И дело здесь не в трендах, моде и популярность инноваций. Дистанционные услуги, в том числе бухгалтерские и аудиторские услуги, оказываются попросту выгоднее и комфорте получать, чем «традиционные».

Почему аутсорсинг?

Во-первых, потому что в таком формате обращаться к специалистам можно только в том случае, когда их услуги действительно нужны. Все остальное время бухгалтера содержать в штате не обязательно.

Во-вторых, компания или ИП может хорошо сэкономить на зарплате, взносах и отчислениях, обращаясь к приглашенным специалистам. Бухгалтер на аутсорсинге не уйдет в отпуск, на больничный и в декрет, оставив нанимателя и работодателя в сложной ситуации. Добавьте к этому отсутствие необходимости содержать рабочее место одного работника или даже целого бухгалтерского отдела, и экономия станет еще более очевидной.

В-третьих, многие сервисы, предлагающие дистанционные услуги, имеют наработанные схемы «под ключ», рассчитанные на определенную целевую аудиторию. Например, вы можете с легкостью найти бухгалтера для составления налоговой декларации, отчетности по зарубежным счетам, для ведения ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности для ООО, ИП и других форм лиц.

В-четвертых, обращаясь к специалистам «на удаленке», вы можете рассчитывать, что каждый раз с вашими задачами будет работать профильный специалист, специализирующийся именно на этих услугах. Свой бухгалтер в штате, конечно, может быть универсалом, одинаково хорошо делающим любую работу, но на практике такое встречается редко, а зарплата у таких мастеров на все руки, как правило, бывает немаленькой.

Наконец, бухгалтера на аутсорсинге не могут быть недоступны или заняты. Если найти хороший сервис с большим штатом специалистов, вы будете получать соответствующие услуги в срок или в оперативном режиме.