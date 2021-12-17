Экономика

В Кремле назвали инфляцию большой головной болью для правительства

Инфляция во многом нивелирует рост экономики, это большая головная боль для правительства РФ, сейчас это болезнь, от которой страдает весь мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти, скромно, недостаточно, но этот рост есть. Да, есть инфляция, которая во многом нивелирует этот рост. Это большая головная боль для нашего правительства. Это то, о чем заботится каждый день президент. Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция — это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен, пишет РИА Новости. «Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», - сказал Путин на встрече с членами правительства.