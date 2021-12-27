Экономика

Адаптироваться к условиям пандемии посоветовали псковским бизнесменам

Бизнес должен меняться и адаптировать свою деятельность к условиям пандемии коронавируса. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Бизнес должен меняться, да, в прошлом году предпринимателям предоставляли больше мер поддержки, чем в этом, но сейчас уже надо адаптироваться к новым условиям, развивать доставки. В этой сложной ситуации бизнесменам необходимо искать новые ниши и применять свои знания в новом направлении», - сказал Александр Козловский.

Он также отметил, что в целом в Псковской области зафиксирован рост экономики, который достигается за счет открытия новых предприятий, в том числе сельскохозяйственных, и развития машиностроительной отрасли.

На фоне этого в регионе наблюдается упадок среди предпринимателей малого и среднего бизнеса, Александр Козловский видит причину этого в существующих ограничениях, которые препятствуют развитию туризма. «У нас в регионе есть те, кто занимается своим бизнесом, там ситуация выглядит не так хорошо. В больше степени пострадали туристическая отрасль и сфера общественного питания, ведь и сам Псков, и районы развивались в экономическом плане именно за счет туристического направления», - обратил внимание парламентарий.

«Поддержка бизнесменов сейчас существует, но, наверное, в недостаточной мере <...> Недавно об очередных таких мерах заявил президент. Думаю, уже в январе-феврале мы их увидим в реальности», - добавил Александр Козловский.