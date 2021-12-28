Экономика

Возможность оплачивать налоги за своих детей онлайн получили псковичи

Новая функциональная возможность появилась для псковичей в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, в личный кабинет родителя в разделе «Профиль» разместили дополнительную вкладку «Семейный доступ», предназначенную для добавления несовершеннолетнего ребенка. Чтобы активировать эту функцию необходимо во вкладке «Семейный доступ» нажать кнопку «Добавить пользователя». Затем программа предложит ввести логин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос» (в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). После чего необходимо перейти в личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.

Это нововведение позволит родителям в оплачивать налоги за своих детей. Для этого достаточно воспользоваться всплывающим списком, который появился в разделе «Налоги», и куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.