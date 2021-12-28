Экономика

Долю в уставном капитале футбольного клуба продаст Псковская область

49% в уставном капитале ООО «Футбольный клуб 747-Псков» продаст Псковская область. Имущество включено в прогнозный план (программу) приватизации объектов государственной собственности региона в отношении движимого имущества на 2022 год, утвержденный постановлением администрации от 17 января 2022 года №12. Документ опубликован 20 января на портале правовой информации.

В прогнозный план приватизации включены 5 пунктов. Регион продаст долю 74% в уставном капитале ООО «Псковский международный аэропорт княгиня Ольга», 51% в уставном капитале ООО «Автодорресурс», 5% в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями СП ООО «Псковфоринвест».

Также на продажу выставят оборудование СТП Screen 4300 Е.