Экономика

Огурцы, капуста и чеснок подорожали в Псковской области

За декабрь 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены по Псковской области выросли на 0,7% (по сравнению с декабрем 2020 года – на 8,1%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на непродовольственные товары, которые подорожали за месяц на 0,8%. Цены на продовольственные товары и на услуги выросли на 0,7%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на огурцы – на 19,1%, белокочанную капусту – на 16,9%, чеснок – на 16,0%, виноград – на 10,4%, сухофрукты – на 7,7%, орехи – на 6,2%, замороженные овощи – на 5,4%, яблоки – на 4,9%, соленую сельдь – на 4,8%, рыбные натуральные консервы и консервы с добавлением масла, печенье – на 4,4%, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки – на 4,3%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели апельсины – на 8%, мясные консервы для детского питания – на 4,6%, сухие молочные смеси для детского питания – на 4,1%, бананы – на 4%.

В группе непродовольственных товаров из жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов наибольший рост цен наблюдался на сеннозиды А и В – на 4,3%, отечественный аспирин – на 3,2%, амлодипин – на 2,3%. Наибольшее снижение цен отмечено на эналаприл – на 2,5%, винпоцетин, – на 2,3%, глицин – на 2,1%. Из других лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на флуоцинолона ацетонид – на 3,7%, таурин – на 3%, линекс – на 2,3%. Наибольшее снижение цен отмечено на левомеколь – на 2,8%, сульфацетамид – на 2,3%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на бумажные столовые салфетки – на 6,2%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 4,7%, стиральный порошок – на 4,5%, туалетную бумагу – на 3,4%, женские гигиенические прокладки – на 2,6%, хозяйственное мыло – на 2,2%, зубную пасту – на 0,8%, туалетное мыло – на 0,2%.

Снижение цен наблюдалось на зубную щетку – на 4,3%, детские подгузники – на 4%, влажные салфетки – на 1,8%, сухие корма для животных – на 0,2%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожал стационарный телефон – на 12,1%, детский матрас – на 12%, уголь – на 8,4%, туалетная вода – на 7,7%, электроутюги – на 7,5%, мужские носки – на 5,2%.

Более всего подешевела металлочерепица – на 12,4%, электрочайники – на 7,7%, детские пластмассовые конструкторы – на 4%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на услуги железнодорожного транспорта – на 12,9%, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи – на 8,3%, прививку животного – на 4,9%, пользование потребительским кредитом – на 2,1%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на услуги организатора проведения торжеств – на 8,7%, установку натяжного потолка – на 5,2%, печать цветных фотографий – на 4,9%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на поездку на отдых в ОАЭ – на 40,2%, в Турцию – на 31,8%, полет в салоне экономического класса самолета – на 4,7%.