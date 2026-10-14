Всероссийский экономический диктант стартовал в Псковской области

Ежегодный Всероссийский экономический диктант стартовал сегодня, 14 октября, в Псковской области и по всей России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, основной целью масштабной просветительской акции является повышение финансовой и экономической грамотности населения.

Написать диктант можно как дистанционно из дома, так и на специальных региональных площадках. Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте акции. Пройти экономический тест может любой желающий до 22:00 14 октября.

Список площадок Экономического диктанта на территории Псковской области:

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования (Псков, улица Кузнецкая, дом 13) - аудитория С: студенты и другие (онлайн);

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж» (Псковская область, Великолукский округ, Переслегинская волость, поселок Нагорный, 6) - аудитория 35: студенты и другие (онлайн);

Псковский кооперативный техникум (Псков, улица Калинина, 13) - аудитория 215: школьники (онлайн);

Псковский государственный университет (Псков, улица Льва Толстого, 6а (второй корпус вуза)) - аудитория ауд.309 ПИШ: студенты и другие (онлайн) и аудитория 100: студенты и другие (онлайн).

Участникам предлагаются два варианта тестовых заданий: первый разработан для школьников 9–11 классов и студентов колледжей, второй – для студентов вузов и других профессиональных групп.

Участники, набравшие 90 баллов и выше, признаются победителями. Они получат дипломы и приглашение на финал Всероссийского Фестиваля экономической науки. Результаты тестирования и именной сертификат формируются автоматически и становятся доступны в личном кабинете сразу после завершения работы.

Масштаб мероприятия растет с каждым годом: в 2024 году в акции приняли участие 392 456 человек из всех субъектов РФ и 11 стран, а в 2025 году в диктанте приняли участие уже более 428 тысяч человек из всех регионов России и 13 зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступили Вольное экономическое общество России, Российское историческое общество и Фонд Юрия Лужкова.