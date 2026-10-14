 
Экономика

Михаил Ведерников: Псковская область несколько лет занимает лидирующие позиции в СЗФО по производству мяса и молока

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На протяжении многих лет Псковская область занимает лидирующие позиции на Северо-Западе по производству мяса, молока и рапса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, подводя итоги встречи с работниками агропромышленного комплекса региона.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Также в ходе встречи Михаил Ведерников отметил заслуги сотрудников агропромышленного комплекса ведомственными и региональными наградами и поблагодарил специалистов за преданность делу и важный труд.

За первое полугодие 2026 года в Псковской области произведено агропромышленной продукции на 35 миллиардов рублей. Как отметил губернатор региона, это весомый вклад в экономику.

Михаил Ведерников также добавил, что правительство области продолжит и дальше всесторонне поддерживать малые фермерские хозяйства и крупные производства: в этом году на эти цели предусмотрено порядка 1,2 миллиарда рублей.

Кроме того, в Псковской области продолжают развивать различные форматы продвижения местной продукции. Например, большой отклик получил фестиваль монастырской кухни «Архондарик», где свои товары представили местные фермеры, посетили порядка 20 тысяч человек.

«Рад лично вручить заслуженные награды людям, которые ежедневно развивают аграрный сектор нашего региона. Спасибо за работу! Пусть каждый год приносит поменьше забот и только хорошие урожаи», — заключил Михаил Ведерников.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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