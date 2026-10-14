Михаил Ведерников: Псковская область несколько лет занимает лидирующие позиции в СЗФО по производству мяса и молока

На протяжении многих лет Псковская область занимает лидирующие позиции на Северо-Западе по производству мяса, молока и рапса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, подводя итоги встречи с работниками агропромышленного комплекса региона.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Также в ходе встречи Михаил Ведерников отметил заслуги сотрудников агропромышленного комплекса ведомственными и региональными наградами и поблагодарил специалистов за преданность делу и важный труд.

За первое полугодие 2026 года в Псковской области произведено агропромышленной продукции на 35 миллиардов рублей. Как отметил губернатор региона, это весомый вклад в экономику.

Михаил Ведерников также добавил, что правительство области продолжит и дальше всесторонне поддерживать малые фермерские хозяйства и крупные производства: в этом году на эти цели предусмотрено порядка 1,2 миллиарда рублей.

Кроме того, в Псковской области продолжают развивать различные форматы продвижения местной продукции. Например, большой отклик получил фестиваль монастырской кухни «Архондарик», где свои товары представили местные фермеры, посетили порядка 20 тысяч человек.