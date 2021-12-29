Общество

За нарушения в благоустройстве Пскова за год составили более тысячи протоколов

Контрольное управление администрации города Пскова в течение этого года осуществляло контроль в финансово-бюджетной сфере, в сфере закупок, благоустройства, размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, а также в сфере размещения рекламных конструкций и информации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках контроля в сфере благоустройства выдали 223 уведомления об устранении нарушений, связанных с содержанием объектов, уборкой территорий, парковкой на зеленой зоне. Помимо этого, было рассмотрено более 600 письменных обращений граждан и 257 обращений на интернет-сервисе «МойДом». Как отметили в пресс-службе, в результате этой работы улучшилось качество содержания улично-дорожной сети и уборки территорий, застройщики более ответственно подходят к установке пунктов мойки колес, быстрее приводят в порядок территории по окончании работ. Также уменьшились повторные нарушения по фактам проезда и стоянки транспортных средств на озелененных территориях и детских площадках.

Кроме того, в 2021 году демонтировали 18 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. Благодаря пристальному контролю уменьшились случаи незаконной торговли и рекламы, заметили в администрации. Так, было выявлено и устранено более двух тысяч таких нарушений.

Ежедневно проводились контрольные мероприятия по приведению вывесок в исторической части города в соответствие с дизайн-кодом. Администрация выдала 176 предупреждений о добровольном приведении вывесок в соответствие, подготовила 39 постановлений о принудительном демонтаже вывесок и выдала более 2,6 тысяч устных уведомлений.

За год сотрудники отделов контроля в сфере благоустройства и в сфере размещения рекламных конструкций, размещения НТО и объектов оказания услуг составили более тысячи протоколов об административных правонарушениях, по которым наложили штрафов на сумму около 2,6 миллионов рублей.

В рамках контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг было проведено 18 проверок, рассмотрено 65 проектов муниципальных контрактов, 43 дополнительных соглашения к контрактам. В итоге сотрудники выдали 7 предписаний о нарушениях, которые устранили своевременно и в полном объеме.

Контроль в финансово-бюджетной сфере включал внутренний муниципальный и ведомственный контроль закупок товаров, работ, услуг отдельных юридических лиц. За текущий год провели 27 проверок, выявили нарушения на сумму более 131 миллиона рублей. Все выданные предписания были исполнены.