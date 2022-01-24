Экономика

Поддержка бизнеса обошлась бюджету почти в 120 млрд рублей из-за ноябрьских ограничений

Безвозмездные гранты бизнесу в размере одного МРОТ на зарплату сотрудникам из-за ноябрьских ограничений по коронавирусу обошлись бюджету в 30,5 млрд рублей. Сумма заключенных льготных кредитов под 3% оказалась на уровне 88,7 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Таким образом, прямая и косвенная поддержка бизнеса составила почти 120 млрд рублей.

Последний на данный момент комплекс федеральных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей был анонсирован в октябре 2021 года перед введением нерабочих дней (30 октября – 7 ноября 2021-го). Во-первых, было возобновлено льготное банковское кредитование под 3% годовых при условии сохранения не менее 90% штата (программа ФОТ 3.0). Во-вторых, из бюджета бизнесу выплачивались гранты в размере одного МРОТ на каждого работника. С помощью грантов предполагалось обеспечить начисление зарплат, а займы могли использоваться в случае нехватки средств на уплату налогов, аренды и коммунальных платежей.

В министерстве заверили, что в настоящий момент введение локдауна в масштабах всей страны не рассматривается. «Дополнительные меры поддержки для бизнеса будут обсуждаться, исходя из развития санэпидситуации в регионах и введения отдельных элементов ограничений», — указали в Минэке.

По оценкам министерства, в сегменте МСП ситуация с выручкой стабилизировалась, постепенно восстанавливается деловая активность.