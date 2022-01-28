Экономика

Перспективы рубля на начало февраля оценил финансист

Январь на фондовом рынке выдался достаточно напряженным. Доллар по отношению к рублю с начала года укрепился на 7% и в моменте доходил до 80 рублей за доллар. Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров спрогнозировал, что будет с российской валютой дальше.

Он отметил, что инвесторы уже начали готовиться к росту ключевой ставки в США, первое повышение рассматривается в марте 2022 года. Индекс доллара DXY также не остался в стороне, и на этих новостях продолжает укрепление по отношению к корзине других валют.

«Выросла напряженность на геополитической арене, а заявления о новых санкциях только добавили огня на валютном рынке. В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля», — цитирует Макарова агентство «Прайм».

Из-за нарастающего давления на рубль и увеличения волатильности центральный банк принял решение не осуществлять покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. ЦБ заявил, что внимательно отслеживает ситуацию и в случае угроз имеет достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности, напомнил Макаров.

Специалист добавил, что, если на рубль будет продолжено давление, то ЦБ может выйти на рынок с дополнительными интервенциями, то есть, начнет продавать валюту.

11 февраля планируется заседание ЦБ, где будет решение по ключевой ставке, — указал он еще один важный фактор для курса рубля.

«В феврале верится, что напряженность спадет, дипломатия победит, эмоции уйдут, и Центральный банк поднимет ключевую ставку, это может позитивно повлиять на российский рубль и даст "топлива" для укрепления до 76-74 рублей за доллар», — подытожил Макаров.