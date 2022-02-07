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Экономика

Сверить налогооблагаемое имущество организации предлагают псковичам

07.02.2022 22:09|ПсковКомментариев: 0

Во втором квартале 2022 года УФНС России по Псковской области проведет массовый расчет транспортного и земельного налогов организаций за налоговый период 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Соответственно, до этого времени юридические лица могут обратиться в налоговые органы по месту своего учета, чтобы сверить сведения о принадлежащих им налогооблагаемых транспортных средствах и земельных участках. Таким образом, юридические лица могут избежать возможных споров по суммам налоговых обязательств», - заметили в налоговой. 

В частности, организация может получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые ей принадлежали в 2021 году. И если налогоплательщик заявит о том, что, по его мнению, сведения в ЕГРН необходимо актуализировать, налоговый орган направит межведомственный запрос в соответствующий орган власти, который отвечает за ведение базовых государственных реестров, кадастров, регистров и т. п. (ГИБДД, гостехнадзор, ГИМС, Росморречфлот, Росавиация, Росреестр).

После этого налоговые органы проинформируют налогоплательщика о результатах сверки и наличии оснований для изменения записей ЕГРН.

Теги: #Псковская область #УФНС по Псковской области #налоговая
Источник: Псковская Лента Новостей
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