Экономика

Талантливых предпринимателей будет искать среди псковской молодежи «Деловая Россия»

Псковское региональное отделение «Деловой России» планирует начать сотрудничать с коллегами из Латвии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель отделения Станислав Осовский.

«Недавно в Москву приезжал посол Латвии Марис Риекстиньш, мы со своей делегацией отправились туда, чтобы установить с ним отношения. Они готовы сотрудничать, естественно, эта встреча была так сказать "в стол", пока она откладывается, но как только пандемия уйдет, границы станут свободнее, мы вернемся к этим перспективным проектам», - сказал Станислав Осовский.

Инициатива заключить соглашение о сотрудничестве аналогичными деловыми объединениями в Латвии поступила именно от Псковского регионального отделения «Деловой России».

Руководитель внешнеэкономического представительства при посольстве Латвии в РФ Георгий Воевода приезжал в Псков. «Мы с ним лично познакомились. Я думаю, наша работа принесет хорошие результаты», - сказал Станислав Осовский.

Он рассказал, что разработан план дальнейших действий на 6 месяцев, куда включены не только встречи в дискуссионном формате, обсуждения бизнес-миссии. «Самое главное, что мы при поддержке ПсковГУ планируем присоединиться к технологическому предпринимательству и выявить талантливых студентов, которые готовы вести собственные предпринимательские проекты. Наш подход заключается не только в «коротких забегах». Мы, наоборот заточены и хотим идти в «дальние забеги», у нас большие планы», - сообщил Станислав Осовский.