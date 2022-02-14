Экономика

Герман Петрушко: Я прошел все пути реализации инвестпроекта в Псковской области

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал свое назначение на пост главы комитета промышленности в Псковском региональном отделении «Деловой России».

«Я в Псковской области уже четыре года. Прошел все пути становления промышленного предприятия. Я понимаю, какие есть возможности у региона, и вижу перспективы. Предприятия должны развиваться, им необходимо уделять внимание. Мы готовы над этим работать. Мы видим порядка 12 потенциальных предприятий, которые могли бы прийти в "Моглино" и заниматься переработкой нашей продукции, а это рабочие места, налоги, развитие новых направлений производства и научного сообщества. Концепцию мы планируем презентовать на площадке "Деловой России"», - сказал Герман Петрушко.

Напомним, комитет промышленности в региональном отделении «Деловой России» появился в начале 2022 года. Предполагается, что он станет импульсом для формирования новых партнерских программ и развития производственной кооперации.