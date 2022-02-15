Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
семейный отдых на открытом воздухе
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 15.02.2022 13:450 В Псковской области растет число предпринимателей 17.02.2022 17:560 Рейтинг лучших хозяйств по надою молока составили в Псковской области 17.02.2022 08:002 Молодежи предлагают выделить по 10 тысяч для стартового пенсионного капитала 16.02.2022 21:500 Особенности оплаты налогов за другого человека перечислили псковичам 16.02.2022 18:280 Минфин представит проект реформы добровольных пенсионных накоплений 16.02.2022 10:155 Псковичи могут поучаствовать в розыгрыше телефона в честь открытия магазина «FixZone»
 
 
 
Самое популярное 11.02.2022 08:584 Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже 10.02.2022 07:0010 Почти 650 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 16.02.2022 13:2414 Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста 13.02.2022 11:3634 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 10.02.2022 22:4912 Госпитализированный с коронавирусом Жириновский перестал узнавать окружающих - СМИ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Рейтинг лучших хозяйств по надою молока составили в Псковской области

17.02.2022 17:56|ПсковКомментариев: 0

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области составил рейтинг лучших хозяйств по надою молока на корову по итогам работы сельхозтоваропроизводителей в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Так, на первом месте оказалось ООО «Слактис» в Великих Луках, на втором - ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района, на третьем - КФХ Лопотов А. Н. Печорского района.

Кроме того, пять хозяйств Псковского района вошли в двадцатку лучших по показателям продуктивности. Четвертое место в области заняло ООО «ПсковАгроИнвест», где надой от каждой из 297 коров составил 9 905 килограммов молока, а валовой надой составил 2,7 тысячи тонн. На девятом месте – ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы» с результатом 7 821 килограмм от каждой из 470 коров и валовым надоем 3,7 тысячи тонн.

Также в числе лучших оказались ЗАО «Агрофирма «Победа» - 15 место, ИП ГКФХ Овсянникова А. В. – 16место и СПК колхоз «Передовик» - 20 место. В целом хозяйства всех форм собственности Псковского района в 2021 году произвели 22,7 тысячи тонн молока, получив от каждой из 3 691 коровы по 6 152 килограмма.

Теги: #молоко #Псковская область #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 346 человек
17.02.2022, 18:290 Допросами эксперта и статиста продолжился суд по резонансному ДТП в Пскове 17.02.2022, 18:250 Площадка для собраний появится на улице Октябрьской в деревне Тямша 17.02.2022, 18:040 Количество краж снизилось в Псковской области более чем на 25% 17.02.2022, 18:000 «Партизанскими тропами» предлагают пройти псковичам в музее
17.02.2022, 17:560 Рейтинг лучших хозяйств по надою молока составили в Псковской области 17.02.2022, 17:540 Госдума приняла законопроект о штрафах за выброс мусора из машин в первом чтении 17.02.2022, 17:410 О возможности обратиться за помощью к волонтерам напомнили псковичам 17.02.2022, 17:320 Почти 600 школьников приняли участие в городском этапе конкурса «Без срока давности»
17.02.2022, 17:240 Псковская областная библиотека получила имя Валентина Курбатова 17.02.2022, 17:181 Санитарную обработку провели на вокзале в Великих Луках 17.02.2022, 17:121 Псковские заводы начнут производить асфальтобетон по новому ГОСТу 17.02.2022, 17:020 Бойцы ОМОН рассказали псковским школьникам о погибшем на Кавказе сослуживце
17.02.2022, 16:570 Расследование дела о гибели человека на реке Большая Толба контролирует прокуратура 17.02.2022, 16:460 Глава Великих Лук выбрал новую социальную сеть для общения с горожанами 17.02.2022, 16:450 В торговом центре Fjord Plaza проверили систему противопожарной защиты 17.02.2022, 16:451 Интерактив: Забытый район под водой
17.02.2022, 16:330 Глава Пскова вручила медаль за заслуги перед городом режиссеру Анне Дмитриевой 17.02.2022, 16:280 Дело Гавунаса: 10 лет спустя 17.02.2022, 16:190 Сокращенный рабочий день ожидает россиян перед 23 февраля 17.02.2022, 16:150 Купить смартфон вместе аксессуарами и получить выгоду до 40% предлагают псковичам
17.02.2022, 16:130 Фотофакт: Танк Т-60 собрали в псковской музейной мастерской 17.02.2022, 16:113 Великолучане в соцсетях обсуждают закрытие городских библиотек 17.02.2022, 15:540 Определен подрядчик на строительство газопровода в Пушкинских Горах 17.02.2022, 15:470 Уличное освещение в себежской деревне организовали после вмешательства прокурора
17.02.2022, 15:420 Игорь Дитрих об отсрочке от армии для сельских врачей и жилье детям-сиротам 17.02.2022, 15:300 На первенстве России по легкой атлетике победила псковичка 17.02.2022, 15:290 Краеведческая онлайн-встреча прошла в псковской библиотеке «Библиолюб» 17.02.2022, 15:171 Путин призвал высылать мигрантов из России за правонарушения и экстремизм
17.02.2022, 15:160 Псковичка сообщила о протекающем потолке в Ледовом дворце 17.02.2022, 15:091 Норма о лишении избирательного права экстремистов появится в областном законодательстве 17.02.2022, 15:080 Спартакиада учащихся стартовала в Псковской области 17.02.2022, 14:582 Игорь Дитрих: Наши люди используют скорую помощь как социальное такси
17.02.2022, 14:540 Псковские пограничники задержали находящегося в розыске за разбой иностранца 17.02.2022, 14:530 Армен Мнацаканян обозначил приоритетные проблемы Пушкиногорского района 17.02.2022, 14:440 В Псковской области инвалидам упростили получение средств реабилитации 17.02.2022, 14:331 Будущее местного самоуправления
17.02.2022, 14:230 Умер экс-главврач Порховской районной больницы Евгений Сагодаков  17.02.2022, 14:210 Туроператоры отмечают повышенный спрос на отдых в жарких странах в феврале 17.02.2022, 14:080 «Сообразим на троих»: что изменилось в общественно-политической жизни за 5 лет. ВИДЕО 17.02.2022, 14:044 Главное правило закаливания назвала Анастасия Повторейко
17.02.2022, 14:020 Соревнования по дрон-рейсингу прошли в Пскове 17.02.2022, 13:560 За повторное вождение в нетрезвом виде пскович отработает 200 часов 17.02.2022, 13:533 Менее 4% культурного слоя древнего города изучили в Пскове 17.02.2022, 13:401 Финский лыжник во время выступления на Олимпиаде врезался в оператора. ВИДЕО
17.02.2022, 13:280 Дождь и до +3 градусов прогнозируют в Псковской области 18 февраля 17.02.2022, 13:140 Памятник воинам-интернационалистам планируется установить в Пскове через два года 17.02.2022, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 17.02.2022, 13:003 Эксперт спрогнозировал время начала шестой волны коронавируса в России
17.02.2022, 12:530 Игорь Дитрих объяснил сдержанность депутатов в обсуждении проблем здравоохранения 17.02.2022, 12:505 Более 950 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 17.02.2022, 12:410 Ветер снес автомобиль в кювет в Островском районе 17.02.2022, 12:330 «Гайд-парк»: Игорь Дитрих о работе в областном Собрании и вызовах пандемии. ВИДЕО
17.02.2022, 12:270 На пермогорскую и городецкую роспись приглашают посмотреть псковичей 17.02.2022, 12:230 Более 200 тысяч рублей перевела лжеследователю псковская пенсионерка 17.02.2022, 12:200 «Псковского воина» представят на выставке в Санкт-Петербурге 17.02.2022, 12:180 «Сообразим на троих»: что изменилось в общественно-политической жизни за 5 лет
17.02.2022, 12:153 Игорь Дитрих оценил предложение об отсрочке от армии для сельских врачей 17.02.2022, 12:080 Стала известна дата начала приемной кампании в вузах России 17.02.2022, 12:060 Конференцию в Пскове посвятят 350-летию со дня рождения Петра I 17.02.2022, 12:010 Литва разрешит въезд россиянам с ПЦР-тестом с 31 марта
17.02.2022, 11:570 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Дитрихом 17.02.2022, 11:550 Псковский архив опубликовал жалобу на власти за неправильное раскулачивание 17.02.2022, 11:443 Беременные жены псковских призывников могут получить почти 30 тысяч рублей 17.02.2022, 11:390 Встречи с дипломатами посольства России в Латвии провели руководители Псковской области
17.02.2022, 11:280 Еще четыре человека в Псковской области скончались от коронавируса 17.02.2022, 11:210 Сбер стал лучшим работодателем России - исследование 17.02.2022, 11:155 Трапезную планируют сделать в звоннице Псково-Печерского монастыря 17.02.2022, 11:090 Угонщики автомобиля съехали в сугроб в Новосокольниках
17.02.2022, 11:040 Поступить на учебу в вузы Росгвардии предлагают псковичам 17.02.2022, 10:580 В программу «Пушкинская карта» вошел псковский планетарий 17.02.2022, 10:540 Жительница Новосокольников попросила суд не наказывать строго избившего ее супруга 17.02.2022, 10:431 Дмитрий Быстров: Назначение сквера имени Клавдии Назаровой не изменится
17.02.2022, 10:410 Эксперт назвал шесть скрытых симптомов «омикрона» 17.02.2022, 10:350 Ввоз немаркированных сигарет вместо мебели пресекли псковские таможенники 17.02.2022, 10:340 «Гайд-парк»: Игорь Дитрих о работе в областном Собрании и вызовах пандемии 17.02.2022, 10:250 Лагерный режим
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru