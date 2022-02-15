Экономика

Рейтинг лучших хозяйств по надою молока составили в Псковской области

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области составил рейтинг лучших хозяйств по надою молока на корову по итогам работы сельхозтоваропроизводителей в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Так, на первом месте оказалось ООО «Слактис» в Великих Луках, на втором - ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района, на третьем - КФХ Лопотов А. Н. Печорского района.

Кроме того, пять хозяйств Псковского района вошли в двадцатку лучших по показателям продуктивности. Четвертое место в области заняло ООО «ПсковАгроИнвест», где надой от каждой из 297 коров составил 9 905 килограммов молока, а валовой надой составил 2,7 тысячи тонн. На девятом месте – ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы» с результатом 7 821 килограмм от каждой из 470 коров и валовым надоем 3,7 тысячи тонн.

Также в числе лучших оказались ЗАО «Агрофирма «Победа» - 15 место, ИП ГКФХ Овсянникова А. В. – 16место и СПК колхоз «Передовик» - 20 место. В целом хозяйства всех форм собственности Псковского района в 2021 году произвели 22,7 тысячи тонн молока, получив от каждой из 3 691 коровы по 6 152 килограмма.