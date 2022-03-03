Экономика

Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей

Проблемы в экономике Псковской области затронут не только промышленность, но и жителей региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев.

Он отметил, что видит риски увеличения безработицы и падения покупательской способности населения.

«Месяцы, пока у людей есть средства, они будут их тратить на какую-то продукцию, чтобы обезопасить свои вклады. Потом, когда деньги закончатся, соответственно, можем получить дефицит, в первую очередь - импортных товаров», - пояснил Аркадий Мурылев.

При этом первой экономический удар почувствует промышленность региона. По словам бизнес-омбудсмена, производство уже чувствует его.

«У них уже возникают проблемы с оплатой, если поставщики иностранные. Многие перешли на предоплату, а на это тоже нужны средства - как кредитные, так и собственные, а они не у всех есть», - отметил Аркадий Мурылев и подчеркнул, что отказы в поставке товаров влекут за собой нарушения в цепочке выпуска продукции.