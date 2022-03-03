Экономика

Банк России снизил комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже до 12%

Центральный банк Российской Федерации корректирует комиссии на операции по покупке валюты на бирже, сообщила пресс-служба Банка России.

«Корректируем комиссии на операции по покупке валюты на бирже. С 4 марта комиссия для физических лиц снижена с 30% до 12%. Для юридических лиц устанавливается комиссия на уровне 12% от суммы операции», - говорится в сообщении.

Напомним, Банк России ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже вчера, 3 марта. По мнению регулятора, взимаемая брокерами с физических лиц при покупке валюты на бирже комиссия выравнивала конкуренцию между банками и брокерами.