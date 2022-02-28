Экономика

Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже

Банк России ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, взимаемая брокерами с физических лиц при покупке валюты на бирже комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, сообщила пресс-служба Банка России.

«30% комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», - приводит ТАСС сообщение ЦБ.

Ранее некоторые брокеры сообщили о том, что Банк России предписал с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга, банковского сектора и ЦБ РФ.