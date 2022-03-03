Экономика

Госдума приняла закон о послаблениях для поставщиков по госконтрактам

Госдума РФ рассмотрела в трех чтениях и приняла закон о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса, который, в числе прочего, предусматривает предоставление поставщикам по госконтрактам временных послаблений при их заключении и исполнении. Документ на этой неделе был одобрен правительством РФ и внесен на рассмотрение Госдумы.

Как уточняет «Интерфакс», часть мер, включенных в этот законопроект, предусматривает временное предоставление послаблений участникам рынка госзакупок.

Так, ряд положений законопроекта наделяют правительство РФ дополнительными полномочиями в сфере госзакупок. В частности, правительство может получить право увеличивать начальную (максимальную) цену контракта и годового объема закупок отдельных наименований медизделий, устанавливать случаи и порядок списания начисленных поставщику неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Также законопроект предусматривает включение в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ) новых положений о закупках у единственного поставщика. Так, предлагается до 31 декабря текущего года предоставить медорганизациям право закупать (закупка должна проводиться в электронной форме) у единственного поставщика лекарственные препараты, расходные материалы и медизделия, произведенные единственным производителем на территории РФ или других стран, не вводивших антироссийские санкции.

Кроме того, также в период до 31 декабря 2022 года Фонду социального страхования РФ предоставляется право закупать у единственного поставщика технические средства реабилитации и соответствующие услуги - при условии, что эти средства реабилитации произведены на территории РФ или стран, не вводивших антироссийские санкции.

Также госзаказчики смогут закупать у единственного поставщика лекарственные препараты или медизделия, которые не имеют российских аналогов. Но при условии, что их производство осуществляется единственным производителем, происходящим из страны, не вводившей антироссийских санкций.

При этом предполагается создать Реестр единственных поставщиков таких препаратов и медизделий. Порядок ведения этого реестра должно будет определить правительство РФ.

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что по решению правительства РФ, властей субъектов РФ или местной администрации возможно изменение существенных условий контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) - по соглашению сторон. Эту норму предлагается распространить на госконтракты, заключенные до 1 января 2023 года.