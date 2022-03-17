Экономика

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, - говорится в сообщении. - Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году».

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

«Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики, произошедшее в конце февраля, создало угрозы для финансовой стабильности. Повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля и меры по контролю за движением капитала позволили поддержать стабильное функционирование российской финансовой системы», - подчеркнули в пресс-службе Центробанка.

Отмечается, что депозитные ставки существенно выросли. По сообщению регулятора, это восстановило приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировало спрос населения на наличность. «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика поддерживает привлекательность депозитов и увеличивает склонность населения к сбережению», - продолжили в пресс-службе.

Рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к значимому ужесточению условий банковского кредитования. На этом фоне в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности. «Вместе с тем принятые Банком России меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке и регуляторные послабления, а также правительственные программы льготного кредитования поддержат доступность кредитных ресурсов для предприятий, особенно в наиболее уязвимых секторах, и смягчат масштабы ожидаемого снижения экономической активности», - сообщили в ЦБ.

По недельным оценкам, с начала марта инфляция значимо ускорилась, рассказал регулятор. На текущей динамике цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий, а также произошедшее с начала 2022 года ослабление рубля.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, связанным, в том числе, с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Адаптация бизнеса к изменившимся внешним условиям, в том числе перестройка производственных и логистических цепочек, станет определяющим фактором, влияющим на динамику относительных цен на горизонте ближайших кварталов», - сказали в пресс-службе.

Говоря об экономической активности, в регуляторе отметили, что оперативные индикаторы, в том числе результаты мониторинга предприятий, проводимого Банком России, свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике. «Предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений. Резко возросшая неопределенность негативно влияет на настроения и ожидания населения и бизнеса», - поделились в ЦБ.

«По оценкам Банка России, в ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние. Принимаемые правительством и Банком России меры поддержки ограничат масштаб экономического спада. Дальнейшая траектория восстановления российской экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям», - заметили в пресс-службе.

Проинфляционные риски существенно возросли и преобладают на всем прогнозном горизонте. «В краткосрочном периоде действие проинфляционных факторов может быть усилено высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями. На более длинном горизонте сохраняется значительная неопределенность относительно скорости и масштаба подстройки совокупного предложения в российской экономике в ответ на произошедшее усиление торговых и финансовых ограничений», - отметили в ЦБ.

Динамика экономики и инфляции будет значимо зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики, подчеркнул регулятор.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году. В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - добавили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля.