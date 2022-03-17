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Экономика

В Госдуме попросили Минсельхоз разрешить продавать хлеб без упаковки

18.03.2022 21:05|Псков

Депутаты Госдумы направили письмо главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с предложением рассмотреть ряд мер поддержки хлебопекарной отрасли, в частности временно разрешить продавать хлеб без упаковки, а также выделить субсидии в размере до 10 миллиардов рублей хлебопекарным предприятиям. Об этом сообщила один из авторов письма, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

«Просим вас рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленностей. О дополнительном выделении в 2022 году субсидий хлебопекарным предприятиям до 10 миллиардов рублей, учитывая рост цен на сырье и услуги для данных предприятий, а также переход на 100% предоплату за сырье и все составляющие компоненты. Временно разрешить продажу хлеба и хлебобулочных изделий без упаковки», - цитирует письмо РИА Новости.

Кроме того, депутаты просят выделить субсидии мукомольным предприятиям в размере двух тысяч рублей на тонну отпускаемой пшеничной и ржаной муки, а также увеличить пороговый критерий по отсутствию задолженности у предприятий отрасли по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты РФ с 50 до 500 тысяч рублей. Еще одна из предлагаемых мер - отнести предприятия хлебопекарной промышленности к статусу сельскохозяйственных товаропроизводителей и распространить на них все меры государственной поддержки, добавила Надежда Школкина.

Эти и другие меры депутаты просят принять для обеспечения бесперебойного снабжения граждан хлебом и хлебобулочными изделия, а также стабилизации цен, подчеркнула она. Авторы письма отмечают, что, по информации Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, с 1 марта цена на дрожжи хлебопекарные возросла на 30%, на маргарин - на 40%, продолжается рост цен на сахар, муку, пищевые добавки и другое сырье, а также на все виды упаковочных материалов. Также повышаются затраты на электроэнергию, воду, транспортно-логистические услуги.

Теги: #Цены #Госдума #хлеб
Источник: Псковская Лента Новостей
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