Ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал — Путин

Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в РФ фактически спал.
«Мы констатировали это еще в конце прошлого года - на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, связан с рядом объективных обстоятельств. Но и то, что происходит сегодня у нас, в нашей стране, дополнительно накладывает напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос... правда, мы видим, что он фактически уже спал», - приводит слова Путина РИА Новости.
Ранее Минпромторг РФ сообщал, что объем продаж сахара в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме.