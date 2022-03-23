Экономика

Ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал — Путин

Минпромторг сообщил о снижении спроса на сахар в России

Ранее Минпромторг РФ сообщал, что объем продаж сахара в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме.

«Мы констатировали это еще в конце прошлого года - на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, связан с рядом объективных обстоятельств. Но и то, что происходит сегодня у нас, в нашей стране, дополнительно накладывает напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос... правда, мы видим, что он фактически уже спал», - приводит слова Путина РИА Новости.

Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в РФ фактически спал.

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