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Экономика

ФАС предлагает наказывать за спекуляцию всех участников рынка

25.03.2022 07:40|Псков

Запреты на необоснованное увеличение цен предлагают распространить на большее количество участников рынков, включая посредников, завышающих их в период повышенного спроса. Сейчас они действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — сказали в ведомстве.

Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко. Запрет на ажиотажное завышение цен и создание искусственного дефицита товаров в отношении крупных компаний предусмотрены статьей 10 ФЗ-135. Согласно действующей редакции статьи 14.31 КоАП, нарушение этих норм доминантами может караться оборотными штрафами до 0,15% от выручки, пишет газета «Известия».

24 марта ФАС сообщала о возбуждении дел против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области.

Не только федеральные ритейлеры, но и более мелкие игроки пользуются кризисной ситуацией. Ряд предпринимателей в последние недели взвинтили цены в разы на продукцию даже из старых партий, отмечает издание. Некоторые бренды одежды увеличили стоимость ряда позиций до 80%. Контактные линзы на маркетплейсах выросли в цене вдвое. Встречаются предложения о продаже тампонов за 1,3 тыс. рублей за пачку.

Источник: Псковская Лента Новостей
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