Экономика

Более 20% покупок в интернете совершается с помощью сервиса «SberPay» в Псковской области

Все больше держателей карт СберБанка в Псковской области выбирают SberPay для оплаты онлайн-покупок товаров и услуг на сайтах и в приложениях интернет-магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Есть два способа оплачивать покупки с помощью SberPay:

оплачивать покупки онлайн на сайтах и в приложениях;

оплачивать покупки в банковских терминалах, прикладывая телефон.

Сервис позволяет совершать безналичные операции в интернете из доверенной зоны СберБанк Онлайн, не вводя реквизиты банковской карты. Это удобно, так как исключает ошибки на стадии заполнения платежной формы, и безопасно, потому как данные держателя карты не передаются на сторонние сайты.

«При оплате со SberPay мы шифруем все платежи в интернете и не передаем данные третьим лицам. Пользователю SberPay не нужно помнить, сколько средств есть на счете: эта информация будет доступна непосредственно перед совершением покупки. Кроме того, сервис не имеет привязки к какой-то конкретной карте: клиент может выбрать для оплаты любую из имеющихся», – отметили специалисты.

Преимущества сервиса отмечают и представители бизнеса. В частности, использование SberPay повышает конверсию в покупку, а для его подключения не требуется никаких дополнительных настроек, если предприниматель уже пользуется интернет-эквайрингом СберБанка. Доля последних в регионе выросла за год в 2,5 раза.

На сегодняшний день в регионе к сервису SberPay присоединилось уже около 100 компаний, среди которых как клиенты СберБанка, так и представители экосистемы Сбера.

SberPay работает со всеми выпущенными и действующими на текущий момент картами СберБанка международных платежных систем Visa и MasterCard, а также платежной системы МИР, в том числе цифровыми. Сервис доступен на любом устройстве с установленным веб-браузером (компьютеры, планшеты, смартфоны, смарт-ТВ), в тех интернет-магазинах и для тех сервисов, которые заключили со СберБанком договор интернет-эквайринга (где есть зеленая кнопка SberPay).

Второй способ оплачивать покупки с помощью SberPay – в кафе, магазинах и других местах доступна по карте МИР на Android-телефонах. Чтобы подключить сервис, необходимо перейти в настройки карты в Сбербанк Онлайн, нажать «Оплата телефоном SberPay» и продолжить платить в магазинах бесконтактно.