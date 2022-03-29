Экономика

На поддержку хлебопроизводства в Псковской области направят 17 миллионов рублей

Псковская область получит 17 миллионов рублей из средств федерального бюджета на компенсацию части затрат на реализацию хлебобулочных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Субсидию реализуют на компенсацию затрат по производству хлеба на всех 22-х заводах области, уточнили в региональном комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору.

Кроме того, о дополнительных мерах поддержки региональных предприятий хлебопекарной промышленности рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании с представителями региональных органов исполнительной власти и бизнеса. Всего для стабилизации цен на хлеб в субъектах выделили 2,5 миллиарда рублей.

Участники совещания также отметили, что хлебопекарная отрасль работает стабильно во всех субъектах России - задержек поставок или предпосылок для снижения производства не наблюдается. Напомним, в прошлом году федеральную поддержку оказали 14 предприятиям хлебопекарной промышленности Псковской области на сумму 13 миллионов рублей.