Экономика

Курс доллара упал ниже 84 рублей на московской бирже

Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отбив у них уровни 84 и 93 рубля.

Так, к 14:37 мск курс доллара расчетами «завтра» терял шесть рублей, опускаясь до 83,75, евро — 3,65 рубля, до 92,95, приводит данные Московской биржи РИА Новости.

Тем временем цены на нефть ускорили снижение после заявлений о том, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли конструктивно. К 15:07 июньские фьючерсы на Brent дешевели до 105,63 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — до 102,04 доллара.

Аналитики отмечают нестабильность рынка: утром сырье дешевело, но затем перешло к росту на фоне предположений о возможном сокращении предложения.