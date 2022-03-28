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В рубель: Фондовый рынок - Воскрешение

28.03.2022 13:32|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая вернулась на частоту 102.6 FM. Каждую пятницу ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников будет знакомить радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, какими стали первые итоги приоткрытия торгов на фондовом рынке, чем обернется для России перевод экспорта газа на рубли, как Минфин решил поддержать регионы и рядовых граждан, кто тот новый резидент, что готов сейчас зайти в особую экономическую зону «Моглино», и почему аналитики так нахваливают облигации-флоатеры.

С понедельника на Московской бирже после трехнедельного перерыва возобновились торги. Первые три дня только в сегменте облигаций федерального займа. Главные вводные - поддержка ликвидности бумаг со стороны ЦБ, запрет на короткие продажи и существенные ограничения в операциях для нерезидентов.

А со вчерашнего дня ЦБ разрешил проводить торги акциями ряда российских компаний. Речь идет о бумагах 33 эмитентов, входящих в индекс Московской биржи. В их числе «Аэрофлот», «Газпром», «Норникель», ЛУКОЙЛ, Сбербанк и другие. При этом по этим бумагам пока установлен запрет коротких продаж.

Возобновление торгов на фондовом и долговом рынках, пусть пока и в довольно усеченном варианте, это, безусловно, позитивный и оптимистичный сигнал. И весьма востребованный. Так, в первый день сделок оказалось больше в пять раз, чем с начала года до момента закрытия торгов.

Многие аналитики пишут, что это свидетельствует о позитивном настроении инвесторов. Но я бы воздержался от чрезмерного восторга. Тут речь, скорее, идет о сработавшей тактике по выкупу облигаций на выделенные государством деньги. Плюс запрет на короткие и крупные операции со стороны ЦБ. В итоге падение оказалось гораздо меньше ожиданий.

Но, по большому счету, не так уж и важно, какие механизмы и интервенции государства использовались. Важно, что удалось сохранить ликвидность и остановить панику среди инвесторов. Правда, доходности по ОФЗ в 15-18%, то есть в среднем ниже ключевой ставки, в текущих условиях многим показались слишком низкими.

На рынке же акций, открывшемся в четверг, 24 марта, наблюдалась не менее позитивная картина. Сначала рынок упал, но затем начал быстро восстанавливаться. В определенный момент повышение индекса Мосбиржи превысило 11%. После закрытия он показал менее впечатляющий, но все-таки прирост в 4,37% к предыдущему дню торгов, то есть 25 февраля.

Из 33 бумаг в индексе 25 показали положительную доходность. Наиболее востребованными оказались сырьевые акции. Самые лучшие результаты у «Фосагро» (+27%) и Татнефти (+20%). По 18% прибавили бумаги НОВАТЭКа, Россетей ФКС ЕЭС и Сургутнефтегаза. В хвосте с большим провалом в 16% оказался Аэрофлот.

Впрочем, есть мнение, что не стоит преждевременно радоваться искусственному росту акций, которые активно скупает Минфин. Когда выделенный триллион закончится, мы увидим реальную картину. И не факт, что она нас порадует.

Строить объективные прогнозы на этот счет сегодня едва ли возможно ввиду недостатка информации и быстро меняющихся условий. А про отчетность бизнеса, как опорный фактор для анализа, можно вообще забыть. Вся она была составлена в мире до известных событий и сегодня просто нерепрезентативна. Изменилось все: финансовые расчеты, рынки сбыта, взаимоотношения с контрагентами, межотраслевые и логистические связи, принципы и особенности финансирования бизнеса.

По самым скромным оценкам, необходимо как минимум три месяца, чтобы предметно и обстоятельно очертить конфигурацию новой реальности. До тех пор, боюсь, открывшийся или еще только открывающийся фондовый рынок можно без обиняков назвать диким и непредсказуемым. С этим пока придется смириться.

Руководство Российской Федерации приняло решение о переводе оплаты за поставки газа на экспорт в так называемые недружественные страны в российские рубли.

Президент страны Владимир Путин уже даже выдал поручение Центральному банку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Глава государства добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования заключенным в контрактах, изменится только валюта платежа.

В теории это означает, что теперь европейским партнерам придется покупать на бирже рубли, которыми затем рассчитываться с Россией. Благодаря этому спрос на рубль должен резко вырасти, а это значит, что российская валюта будет укрепляться.

На практике эти самые партнеры восприняли такой ход ферзем в геополитической игре в штыки. Италия, Австрия, Германия и даже лояльная к нам Сербия уже заявили об одностороннем нарушении договорных обязательств со стороны России, ведь, по условиям контрактов, расчеты должны вестись в иностранной валюте. Но есть и исключения. Болгария и Молдова, к примеру, заявили, что готовы покупать российский газ за рубли. Впрочем, и они еще могут «переобуться». Все мы знаем, что такое «дружеское» давление на Западе.

Ситуация на самом деле интересная. Техническая невозможность Европы обойтись без российского газа - один из немногих инструментов, что остались у России для ответного экономического прессинга. На этом фоне просьба оплатить поставки в рублях - достаточно изящный троллинг.

Понятно, что отказаться от российского газа европейские покупатели оперативно не смогут. Но это может ускорить процесс поиска альтернатив нашим ресурсам. Не секрет, что западные партнеры уже давно ведут разговор о нефтяном и газовом эмбарго, но до сих пор, это было ни шатко ни валко, как строительство кампуса в Пскове.

Разумеется, сокращение объемов поставок из России априори ударит по кошельку и комфорту стран ЕС, но тут, как говорится, дело принципа. Ради него некоторые согласятся и померзнуть. Но и для России решение торговать за рубли - это не одни плюсы и плюшки. Так, эксперты подсказывают, что голь на выдумки хитра. На рынке могут появиться посредники из дружественных стран, которые займутся перекупом российского газа. В этом случае потока валюты в страну мы просто не увидим. И нам ее также придется для международной торговли покупать - со всеми конверсионными издержками.

Но пока отмечу, что на фоне новостей об открытии торгов и заявлений о поставке газа на Запад за рубли, национальная валюта заметно укрепилась. Впрочем, давайте называть вещи своими именами - немного отыграла рухнувшие в марте позиции. Вчера, 24 марта, валютные торги на Мосбирже закрылись на отметках около 96 рублей за доллар и почти 106 рублей за евро.

Благостная весть для регионов, особенно дотационных, к коим имеет несчастье относиться и Псковская область. Таким субъектам федерации разрешили перенести срок погашения задолженности по бюджетным кредитам, вплоть до 2029 года.

Кроме того, регионам позволят привлечь к реализации проектов казначейские займы до 10% их доходов. Это решение, несомненно, снизит долговую нагрузку.

Обещали помочь и тем субъектам федерации, которые набрали коммерческих кредитов. Глядишь, и исполнится наша давняя мечта заместить их по максимуму бюджетными, что пока не очень хорошо получалось из-за безуспешных препирательств с Минфином.

Чувство дежавю вас не подводит. Подобный пакет мер уже применялся в 2020 году на фоне пандемии, которая сегодня внезапно отошла на задворки информационной повестки.

Что имеем на сегодня. Госдолг Псковской области, по данным Минфина, на 1 марта 2022 года превышает 19,5 млрд рублей. Из них почти 6 млрд рублей - это коммерческие кредиты. Замещать еще и замещать. Но давайте посмотрим на допандемийные показатели, марта 2020 года, когда госдолг был немногим больше 16 млрд рублей. На тот момент бюджетные кредиты составляли порядка 5 млрд рублей, а коммерческие превышали 11 млрд рублей. То есть за время ковида, уж, простите не хочется говорить, благодаря ему соотношение, конечно, изменилось в лучшую сторону.

Ну и раз уж мы заговорили о кредитных каникулах. Напомню, что пакет мер по экономической поддержке бизнеса и населения в 2022 году, принятый в начале марта, предусматривает возвращение кредитных каникул, которые также применялись в 2020 году. Еще одно дежавю, но некоторые условия их предоставления все же изменились.

Одно осталось железобетонно - получить кредитные каникулы смогут далеко не все. Они предназначены только для тех, чей доход резко упал - более чем на 30% в сравнении со средним доходом за 2021 год. Кроме того, размер кредита не должен быть слишком большим. Для 2022 года правительство установило следующие «потолки»:

  • 300 тысяч рублей по потребительским кредитам для физлиц;
  • 350 тысяч рублей по потребительским кредитам для ИП;1
  • 100 тысяч рублей по кредитным картам;
  • 700 тысяч рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам:

  • 3 млн рублей для регионов России.

Ну, и хочу напомнить на всякий случай, что кредитные каникулы - это лишь отсрочка платежа, а не списывание части долга. К счастью, во время отложенного погашения проценты по кредиту уже не начисляются, таким образом, каникулы увеличивают срок кредита, но не сумму переплаты.

Интересно и то, что каникулы не возбраняется получать по тем же самым кредитам, к которым уже применялась такая поблажка в 2020 году, или по ипотечным кредитам, к которым ранее применялись ипотечные каникулы.

Честно признаюсь, был немало удивлен, что в такое непростое время особая экономическая зона «Моглино» не только проводит заседания наблюдательного совета, но и презентует потенциальных резидентов. На этой неделе, к примеру, был представлен инвестиционный проект по производству комплектных распределительных устройств и трансформаторных подстанций.

Инвестором выступает Невский энергомеханический завод, который готов вложить в производство около 290 миллионов рублей. Ожидается, что ежегодно на производственной площадке будет производиться 4 000 квадратных метров утепленных блочно-модульных зданий для закрытых распределительных устройств, пунктов управления и операторских помещений и 300 тонн металлоконструкций для открытых распределительных устройств. Здесь же будут делать и сами распределительные устройства - по полтысячи в год и шкафы распределения, управления, релейной защиты и автоматики.

Сроки реализации проекта, как обычно, указываются крайне оптимистичные (все время тщетно пытаюсь вспомнить, кто в них уложился даже в лучшие времена). Так вот, завод в Моглино уже в 2024 году обещают не только построить и сдать в эксплуатацию, но и вывести на проектную мощность. Если учесть, что на дворе почти апрель, а резиденту еще в министерствах свой проект согласовывать, то на все про все у него останется года полтора. Любопытно будет посмотреть на такой скорострой.

Сам инвестор говорит, что имеет опыт участия в крупных инфраструктурных проектах. Один из таких - строительство моста через Керченский пролив. Что касается поставщиков, то соотношение комплектующих импортного и российского производства примерно одинаково, сообщил инвестор.

Вот тут любопытно стало. При существующих вводных непозволительная роскошь ориентироваться в таком соотношении на импорт. Конечно, к 2024 году ситуация еще может измениться, но что-то подсказывает, что не сильно.

По итогу обсуждения участники наблюдательного совета инвестиционный проект, конечно, одобрили. Руководство завода и ОЭЗ заключили соглашение о намерениях, сами понимаете вес такой бумаги. Но не будем включать скепсис раньше времени. Впереди - экспертный совет и защита проекта в Минпромторге. Будем надеться, что потенциальный резидент не сломается на одном из этих этапов. Примеры, увы, были.

Ну и раз уж у нас открылись торги по облигациям федерального займа, давайте в завершение беседы поговорим об облигациях-флоатерах, то есть с плавающей ставкой, и линкерах.

Корпоративные бумаги пока недоступны, поэтому речь буду вести исключительно о государственных: ОФЗ-ПК, привязанных к ставке RUONIA, и облигациях-линкерах - ОФЗ-ИН, привязанных к величине инфляции.

Важно подчеркнуть, что облигации федерального займа в целом и флоатеры в частности относятся к консервативным инструментам. Следовательно, говорить в этом случае о каком-то суперзаработке не приходится, скорее - о сохранении капитала. Вот только, покупая такие ценные бумаги-флоатеры, вы, сюрприз-сюрприз, не будете точно знать, сколько денег по ним получите в конце. К слову, в текущих условиях это, скорее, плюс, чем минус.

Сейчас объясню почему. По сравнению с депозитами вложение в ОФЗ-ПК выглядят более интересным вариантом: даже просто выплаты по купонам будут как минимум компенсировать инфляцию, в отличие от многих депозитов, ставки по которым на этой неделе уверенно пошли вниз.

Купон ОФЗ-ПК привязан к ставке RUONIA, по которой крупнейшие банки кредитуют друг друга сроком на 1 день. Не буду долго объяснять ее суть, скажу только, что эта ставка примерно равна ключевой. Поэтому короткие ОФЗ-ПК являются одним из лучших инструментов для защиты от роста ставок. А пока полной уверенности в том, что ЦБ больше не будет повышать ключевую ставку, нет.

Теперь про ОФЗ-ИН. Тут купон неизменен, но номинал бумаг индексируется на размер инфляции с 3-месячным лагом. Купон же выплачивается из расчета 2,5% от номинала. Такой вид ОФЗ достаточно хорош и в моменты высокой инфляции, и как страховка от будущего ускорения роста цен. Из минусов можно отметить то, что «инфляционный доход» будет получен только при погашении или продаже, реинвестировать его не получится.

Добавлю, что сейчас с учетом возможных рисков эксперты советуют приобретать гособлигации с коротким сроком погашения и избегать длинных ОФЗ. Открывать позиции в долгосрочных облигациях с фиксированным купоном сегодня, пожалуй, не очень дальновидно.

Инвестируя в облигации, главное - не забывать, что доход складывается из двух частей. Это купонные платежи и доход от разницы цен продажи и покупки (в случае продажи бумаги до погашения). Если первая часть достаточно предсказуема, то относительно второй сейчас неопределенность бьет все рекорды.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FМ».

Алексей Овчинников

Теги: #деньги #экономика #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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