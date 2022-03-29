Экономика

Управляющий псковским отделением Центробанка покидает свой пост

Управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергей Савин заканчивает свою профессиональную деятельность. Об этом на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов сообщил заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко.

По словам вице-спикера, профессиональная деятельность Сергея Савина завершится в ближайшее время. Его планируют наградить почетной грамотой.

Пресс-секретарь отделения банка Андрей Федоров от комментариев воздержался.