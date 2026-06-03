 
Экономика

«Это даст больше гибкости»: Михаил Ведерников о возможности погасить треть долга по бюджетным кредитам позднее

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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» и перенес на более поздний срок погашение одной трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

Накануне глава региона принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», которое прошло под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Основное внимание спикеры уделили устойчивости региональных бюджетов и выполнению поручений президента. 

«Главное: Владимир Владимирович Путин поддержал предложение «Единой России» и перенес на более поздний срок погашение одной трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это даст субъектам РФ больше гибкости и позволит направить средства на приоритетные задачи: например, поддержку участников СВО, модернизацию ЖКХ и так далее», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Участники встречи также обсудили инициативы по дальнейшему совершенствованию финансовых механизмов. По словам губернатора, все идеи передадут в Минфин для совместной проработки.

Напомним, на 55-й сессии Законодательного Собрания глава региона выступил с отчетом о работе правительства за 2025 год. Основной темой доклада стал финансовый рост области: даже в условиях снижения федеральных вложений региону удалось не просто удержать планку, но и достичь увеличения собственных доходов. Такой результат позволил максимально приблизиться к «жизни за свой счет», несмотря на все внешние препятствия.

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