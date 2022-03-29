Экономика

Псковская Счетная палата за год выявила нарушения на 1,5 миллиарда рублей

Счетная палата Псковской области представит отчет о деятельности за 2021 год на сессии регионального парламента. Некоторые положения отчета обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областной Счетной палаты Марина Хохлова сообщила, что в прошлом году палата провела 47 контрольных мероприятий, 90 объектов охватили проверками. По итогам контрольных мероприятий направлено 49 представлений и 6 предписаний.

Она сообщила, что областная Счетная палата составила и передала в суды 7 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено 6 дел об административных правонарушениях. По результатам контрольных мероприятий к дисциплинарной ответственности привлекли 24 должностных лица.

Региональная Счетная палата в 2021 году выявила нарушения на 1,5 миллиарда рублей, из них основные - на сумму 1 миллиард 91 миллион рублей - допущены при формировании исполнения бюджета.

Председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов спросил, изменится ли эта цифра. «Или она будет бременем перекатываться из года в год?» - поинтересовался он.

Марина Хохлова ответила, что в отношении главных бухгалтеров было составлено 7 протоколов, и самый большой штраф составил лишь 30 тысяч рублей.

Штрафы в бизнесе за подобные нарушения обходятся выше, заметил Алексей Севастьянов. «Какой выход?» - спросил он.

«Надеемся, что в будущем таких нарушений не будет», - сказала Марина Хохлова.

«Надо более образованных людей брать?» - спросил председатель парламентского комитета.

«Для устранения данных нарушений нужно повышать квалификацию бухгалтеров, которые занимаются бюджетной отчетностью», - сказал заместитель председателя областного комитета по финансам Владислав Бернацкий. Он также объяснил, что указанные нарушения касаются документооборота при выполнении бухгалтерской работы по формированию бюджетной отчетности. «Они не связаны с пропажей денег», - подчеркнул он.

«Где в регионе болевые точки? На что следует обратить внимание?» - спросил депутат Андрей Маковский.

Марина Хохлова ответила, что повышенное внимание уделялось реализации региональных проектов. По ее словам, наблюдается положительная тенденция — средства в целом осваиваются.