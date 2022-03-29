В КПРФ предложили пресечь вывоз капитала из России и выйти из ВТО

Необходимо пресечь вывоз капитала из России и выйти из Всемирной торговой организации. Тезисы партии КПРФ для восстановления экономики перечислил депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов, выступая на сессии регионального парламента 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его мнению, деньги в стране есть, но «правительство отказалось их тратить». Он заявил, что необходимо национализировать ключевые отрасли экономики и банковской системы, а также гарантировать продовольственную безопасность страны, уделяя внимание агропромышленному комплексу.
Кроме того, продолжил Дмитрий Михайлов, нужно перевести фармацевтические кампании под контроль Минздрава, повысить конкурентоспособность отечественной продукции, увеличить налоговую нагрузку на средней и крупный капитал.
Парламентарий подчеркнул, что необходимо также заморозить тарифы на ЖКХ и отменить ЕГЭ.