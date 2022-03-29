Экономика

Псковские власти прорабатывают варианты поддержки предприятия «Йура Корпорейшн Рус»

Сотрудники службы занятости региона по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова провели встречу с трудовым коллективом «Йура Корпорейшн Рус» в целях информирования работников, находящихся во временном простое, о программах поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Администрация области прорабатывает все возможные варианты поддержки предприятию в этот непростой период. Мы окажем работникам практически любые интересующие услуги, будь это общественные работы, психологические консультации или адаптация на рынке труда», — открыла встречу и. о. председателя комитета Алена Трунова.

Специалисты службы занятости рассказали представителям рабочего коллектива о возможностях переобучения, психологической поддержке, организации временного трудоустройства и оплачиваемых общественных работах для граждан, находящихся под риском увольнения или в простое на предприятии в рамках мер по снижению напряженности на рынке труда.

Напомним, ООО «Йура корпорейшн Рус» — филиал южнокорейского предприятия, занимающегося поставкой комплектующих для автомобильного завода Hyundai временно приостановила деятельность в Пскове из-за сбоя в поставках. В рамках трудового законодательства во время простоя на предприятии осуществляется выплата сотрудникам 2/3 заработной платы.

Ранее с руководством южнокорейской компании встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.