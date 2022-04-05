Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 б. п., до 17 % годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», - говорится в сообщении.
Сегодняшнее решение, отметили в Центробанке, отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля.