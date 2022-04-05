Экономика

Что посеем? Что пожнем?

Сельское хозяйство всегда было одной из главных отраслей отечественной экономики. Кому еще нести хлеб людям, как ни аграриям и животноводам? Вот и сейчас, когда наступили непростые времена, кому-то, все же, нужно продолжать кормить страну.

А что у нас с государственной поддержкой земледельцев? Какие преимущества откроются для растениеводов Псковской области уже в этом году? Ответы на эти и другие вопросы искали участники семинара «Хранение и переработка зерновых и масличных культур в Псковской области». Его подробности – в материале Псковской Ленты Новостей.

Открывая семинар, председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов с места в карьер поставил задачу №1 для хозяйственников Псковской области. Сейчас важно обсудить проблемы, которые могут возникнуть с запуском посевной. Помешать этому может главным образом удорожание всего и вся (включая минеральные удобрения), а также повышение ставок по кредитам.

При этом, по словам Николая Романова, даже в эти непростые времена предприниматели могут рискнуть и оказаться в плюсе. Продемонстрировать это на конкретном примере председатель профильного комитета планирует в конце мая, когда все предприниматели региона смогут посетить новую ферму в «Красном Знамени».

«Да, сейчас трудно, но эти времена когда-то пройдут. Надо уже сейчас не спать. Те инвесторы, которые приходят - нам этого мало. И те объемы, которые мы покрываем ими - этого тоже мало», – побуждал к активным действиям хозяйственников Николай Романов.

После таких заявлений председатель комитета лихо прошелся по производителям мяса и заявил, что в прошедшем сезоне они «сработали отвратительно». По статистике, регион недополучил много мяса. На это оказала свое влияние разбушевавшаяся летом африканская чума свиней, но оправданием это, по словам Николая Романова, служить не может.

«Когда в Москве смотрят на цифры, они об этом (об АЧС – ред.) забывают. Целевые показатели почти все выполнили, а по соглашениям с руководством хозяйств - есть проблемы. Так никогда не было», – выступил председатель комитета по сельскому хозяйству.

В наступившем году аграрии смогут исправить ситуацию, и одним из путей выхода для них может стать оформление государственного кредита. Он выгоднее тех, что предлагают коммерческие банки, ведь выдается под 5%, а не под 22%, пояснил Николай Романов и привел цифры. По малым формам можно взять кредитов на 350 миллионов рублей, по животноводству - на 100, по растениеводству – также на 100, а по молочному скотоводству - на 420 миллионов рублей.

Тревожным сигналом стали неожиданно открывшиеся из-за надвигающегося кризиса проблемы с ценами. «Мы не видим осени», – поэтично заявил Николай Романов. Что будет с ценами осенью – неизвестно, и это, несомненно, напрягает промышленников региона. Но, как говорится в пьесе Чехова: «Надо жить, надо работать». В принципе, таковы и есть планы у аграриев на ближайший сезон.

Еще одним выгодным и, надо сказать, вполне реальным, физически ощутимым предложением поддержки для аграриев стала возможность хранить и отгружать зерно на элеваторе, возобновившим работу на площадке бывшего мелькомбината.

По словам генерального директора предприятия «ПсковАгроИнвест» Ирины Толмачевой, элеватор сможет единовременно принять на хранение значительную часть всего урожая Псковской области.

«Мы провели много работ по восстановлению помещений, приняли зерно и храним его в очень хорошем качестве», - пояснила Ирина Толмачева и призвала промышленников с умом использовать возможности заработка на зерновых культурах в течение года.

Далее участники семинара узнали о потенциальных партнерах, готовых принимать псковское зерно на производстве в других регионах, о торговых домах, которые уже несколько лет успешно торгуют масличными и зерновыми культурами по всему Северо-Западу и даже за рубежом, а также о новых возможностях исследований почв на нуждаемость в удобрениях.

Встреча завершилась экскурсией по элеватору, во время которой предприниматели смогли увидеть масштабы и объемы элеватора.

Перечень культур для хранения на элеваторе достаточно широк. Конечно, в первую очередь это зерновые и масличные культуры, которые обеспечивают сытое будущее скотоводческим хозяйствам региона. Среди них - фуражная пшеница, ячмень, кукуруза, горох и рапс.

Кстати, конкретно по поводу последнего с псковскими производителями готовы сотрудничать переработчики и экспортеры международного уровня, которые также присутствовали на встрече. Возможности элеватора уже сегодня позволяют принимать зерно на хранение, формировать партии зерна для отгрузки железнодорожным или автомобильным транспортом

В ближайших планах у руководства запуск на базе элеватора маслоэкстракционного завода по переработке рапса, что позволит получать собственное масло и рапсовый жмых для изготовления богатых белком комбикормов.

Кроме того, благодаря возобновлению работы элеватора в Псковской области впервые за много лет появилось место для хранения государственного резерва зерновых, рассказал управляющий «Элеватор – Псков» Максим Брюшкин. По его словам, есть опыт и техническая возможность хранения фонда и при необходимости мы сможем принять участие в отборе хранителей запасов зерна.

Презентации заводов, поставщиков, покупателей и химиков-исследователей не оставили равнодушными участников семинара. Дискуссии, споры, предложения о сотрудничестве и планы на будущее звучали в зале буквально после каждого выступления. Видимо, у псковского растениеводства есть, куда развиваться, даже в таких непростых условиях.

Радует, что, судя по планам руководства региона, аграрии Псковской области смогут еще не один раз встретиться в ближайшее время. Есть надежда, что такие встречи впоследствии дадут свои плоды (в прямом смысле слова), и предприниматели могут своими глазами убедиться: возможности для развития бизнеса не призрачны и далеки, а вполне реальны и ощутимы.

Екатерина Мазепина