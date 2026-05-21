 
Экономика

Объем поступлений в бюджет Великих Лук за 2025 год превысил прошлогодний показатель

0

На проходящем сегодня очередном заседании Великолукской городской Думы депутаты заслушали вопрос об исполнении бюджета муниципального образования «Город Великие Луки» за 2025 год. Информацию предоставила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева, сообщила Великолукская городская Дума на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Великолукская городская Дума

Наталья Дмитриева отметила, что исполнение бюджета в 2025 году осуществлялась в соответствии с решением Великолукской городской Думы и последующими изменениями и дополнениями, также утвержденными решениями Думы. Начальник финансового управления подчеркнула, что бюджет города был сбалансирован на протяжении всего года.

Депутаты в свою очередь задали ряд вопросов. Так, депутат Дмитрий Кислицин уточнил объем поступлений из вышестоящих источников в 2025 году. Наталья Дмитриева отметила, что этот объем был выше прошлого отчетного периода.

Депутаты единогласно приняли представленную им информацию. Заместитель главы Великих Лук Николай Андросович отметил, что бюджет был исполнен администрацией города добросовестно, в рамках законодательства. Были соблюдены все нормы. Кроме того, прошло несколько публичных слушаний по исполнению бюджета, в которых приняли участие, как депутаты, так и жители.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Андросович Николай Иванович

Андросович Николай Иванович

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

Кислицин Дмитрий Алексеевич

Кислицин Дмитрий Алексеевич

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026