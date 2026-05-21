Объем поступлений в бюджет Великих Лук за 2025 год превысил прошлогодний показатель

На проходящем сегодня очередном заседании Великолукской городской Думы депутаты заслушали вопрос об исполнении бюджета муниципального образования «Город Великие Луки» за 2025 год. Информацию предоставила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева, сообщила Великолукская городская Дума на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Дмитриева отметила, что исполнение бюджета в 2025 году осуществлялась в соответствии с решением Великолукской городской Думы и последующими изменениями и дополнениями, также утвержденными решениями Думы. Начальник финансового управления подчеркнула, что бюджет города был сбалансирован на протяжении всего года.

Депутаты в свою очередь задали ряд вопросов. Так, депутат Дмитрий Кислицин уточнил объем поступлений из вышестоящих источников в 2025 году. Наталья Дмитриева отметила, что этот объем был выше прошлого отчетного периода.

Депутаты единогласно приняли представленную им информацию. Заместитель главы Великих Лук Николай Андросович отметил, что бюджет был исполнен администрацией города добросовестно, в рамках законодательства. Были соблюдены все нормы. Кроме того, прошло несколько публичных слушаний по исполнению бюджета, в которых приняли участие, как депутаты, так и жители.