В России морковь с начала года подорожала сильнее всех овощей

Цены на морковь с начала года к 18 мая повысились на 38,7%, сообщил Росстат. Это стало самым высоким показателем на рынке плодоовощной продукции за данный период.

Изображение сгенерировано ИИ

На минувшей неделе (с 13 по 18 мая - 6 дней) морковь подорожала на на 0,6%. Неделей ранее (с 5 по 12 мая - 8 дней из-за праздника) рост составлял 0,7%.

С 13 по 18 мая цены на капусту выросли на 3,2% (на 3,2% с 5 по 12 мая), лук - на 2,4% (на 1,4%), свеклу - на 1,6% (на 1,3%), картофель - на 0,3% (снижение на 0,3%), яблоки на 0,2% (снижение на 0,1%), пишет «Интерфакс».

Огурцы подешевели на 10,9% (на 11,7%), помидоры - на 8,6% (на 10,7%), бананы - на 0,5% (на 2%).

В целом цены на плодоовощную продукцию с 13 по 18 мая снизились на 2,2% против 3,3% за предыдущий период.

Таким образом, с начала года цены на капусту выросли на 33,8%, картофель - на 22,3%, свеклу - на 21,3%, лук - на 12,3%, помидоры - на 9,9%, яблоки - на 7,5%, бананы - на 3,7%. Цены на огурцы в настоящее время на 36,5% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.