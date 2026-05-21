На Всероссийском зерновом форуме обсудили рынок деривативов в АПК

Банк ВТБ считает важным развитие внутрироссийских ценовых индикаторов, необходимых для запуска производных финансовых инструментов на российские товары и продукты переработки в секторе АПК. Это одно из ключевых условий для формирования полноценного рынка деривативов на российскую пшеницу и продукты переработки, а также расширения возможностей хеджирования ценовых рисков для участников отрасли. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук на Всероссийском зерновом форуме.

В числе приоритетных направлений развития биржевого рынка продукции АПК спикер видит увеличение ликвидности на срочном рынке, что позволит более широко использовать производные финансовые инструменты. В текущих рыночных условиях хеджирование является одним из ключевых финансовых инструментов по снижению ценовых рисков для сельхозпроизводителей.

Наиболее востребованным инструментом для производителей сельхозкультур остается товарный своп, позволяющий зафиксировать цену реализации будущего урожая, обеспечить стабильность маржи и прогнозируемость денежных потоков. Для трейдеров покупка товарного свопа также является важным инструментом защиты торговой маржи.